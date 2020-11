Novi koronavirus je številnim spodnesel karierna tla pod nogami. Mnogi so se znašli v stiski, ker zaradi epidemije ne morejo delati kot običajno in so primorani (po)iskati nove zaposlitvene izzive. Informacije v zvezi s službami že dolgo niso bile tako relevantne kot v aktualnem obdobju. A tudi iz slabih situacij lahko vedno odnesemo nekaj pozitivnega in dobrega. Popolnoma normalno je, da vam ni lahko, a negativna miselnost in pretirana jeza škodita tako vašemu zdravju kot tudi prizadevanjem za končno rešitev. Morda se sliši klišejsko, a vaš odziv na situacijo je ključnega pomena.

V zvezi z aktualno situacijo na področju iskanja dela smo se pogovarjali z univ. dipl. soc. delavko Sašo Boštjančič, direktorico zaposlitvenega portala Optius.com, kjer delodajalcem ponujajo vrhunske storitve na poti iskanja najboljših sodelavcev, iskalcem pa priložnost za (novo) zaposlitev.

Iskanje sanjske službe v koronakrizi je naslov knjige, ki pri nas še ni izšla, a bi bila verjetno zelo prodajana. So pa z več kot koristnimi informacijami in priložnostmi za delo na voljo zaposlitveni portali. Saša Boštjančič na področju dela z ljudmi oz. konkretneje na področju kadrovanja deluje že vso svojo kariero. Zadnjih deset let tudi kot direktorica in lastnica enega izmed večjih karierno-zaposlitvenih portalov v Sloveniji Optius.com.

"Vesela sem, da se ljudje name radi obračajo s povsem splošnimi vprašanji, na primer: kako naj napišem dober življenjepis, ali imate na portalu Optius.com objavljene službe tudi s tega področja, kaj naj odgovorim, če me na razgovoru vprašajo glede plače, ipd. Vesela sem, da lahko ljudem pomagam z informacijami, ker te še nikoli niso bile tako pomembne kot danes," uvodoma pove sogovornica. Opaža, da se Slovenci v svojem življenjepisu ne znamo dovolj pohvaliti z izkušnjami, ki lahko na potencialnega delodajalca/bralca življenjepisa naredijo vtis. Priprava kakovostnega in posodobljenega življenjepisa zahteva čas in trud, a vam lahko po drugi strani v bitki za sanjsko zaposlitev prinese ogromno prednost.

"Napačno je razmišljanje, da delodajalec tako ali tako ve, kaj smo na določenem delovnem mestu delali ali delamo. Če vemo, da delodajalec za branje enega CV porabi zgolj 30 sekund, mi verjemite, da se mu, če jih prejmete tudi več sto, ne uspe dodatno poglabljati še v to, kaj bi mi dodatno lahko navedli, pa nismo. To, zakaj napisati res dobro spremno pismo, ki mora biti, kot vemo, pripravljeno za vsakega delodajalca posebej in drugačno (torej personalizirano), pa je poglavje zase. Spremno pismo je torej lahko vstopnica za zaposlitveni razgovor in dodatni 'motivator', ki v bralcu/delodajalcu vzbudi radovednost, da z zanimanjem prebere še priložen CV," razmišlja Saša Boštjančič.

Saša Boštjančič, univ. dipl. soc. delavka in direktorica zaposlitvenega portala Optius.com

"Tudi v krizi se da najti (dobro) službo in dobrega sodelavca"

Te dni se zaradi vsesplošne krize in kaosa, ki ga je povzročilo bliskovito širjenje koronavirusa, iskalci zaposlitve in preostali, ki iščejo nove karierne priložnosti, na portal Optius.com in konkretno na Sašo Boštjančič obračajo z drugačnimi vprašanji kot sicer.

"Če so bila do zdaj vprašanja iskalcev zaposlitve precej splošna, opažam, da so danes drugačna, saj so drugačni tudi časi, ki nas prav vse navdajajo predvsem z enim: negotovostjo, kako in do kdaj," nadaljuje. Iskalci zaposlitve tako po besedah Saše Boštjančič največkrat zastavljajo spodnja vprašanja.

Ali naj v teh kriznih časih vztrajam pri iskanju svoje sanjske službe?

Ali naj sprejmem kakršnokoli delo, ki mi pride pod roke?

Kdo danes sploh še zaposluje?

Ponujajo mi sanjsko, a v danih razmerah malce tvegano delo. Naj ga sprejmem ali počakam?

Bo odločitev prava, če se odločim za tisto srednjo šolo, študij, ki me veseli, čeprav delodajalci danes ne povprašujejo po tem kadru?

Ne maram dela, ki ga opravljam že leta. Sem prestar, da bi si (po)iskal novo? Me bo kdo sploh še zaposlil?

Saša Boštjančič zatrjuje, da ne glede na situacijo tudi danes veliko delodajalcev zaposluje in zase išče najboljše sodelavce. Priložnosti je torej veliko, le izkoristiti jih je treba.

"Trenutno imamo na našem karierno-zaposlitvenem portalu Optius.com objavljenih skoraj tisoč prostih delovnih mest malih, velikih in srednjih podjetij iz vseh regij ter panog. Naj navedem samo kot primer: če ste strokovnjak na področju elektrotehnike, elektronike, telekomunikacij, priporočam ogled trenutno več kot sto prostih delovnih mest. Tudi na področju trženja imamo na primer objavljenih več kot sto priložnosti za tiste, ki si želite teh izzivov in imate odlično prodajno žilico. Vsa delovna mesta, objavljena na našem portalu Optius.com, so prosta, z njimi pa so delodajalci na 'lovu za najboljšimi'. Verjamem in to kažejo tudi podatki na našem portalu, da je možno tudi v krizi najti (dobro) službo in dobrega sodelavca," meni direktorica zaposlitvenega portala Optius.com.

Saša Boštjančič: "Če ste strokovnjak na področju elektrotehnike, elektronike, telekomunikacij, priporočam ogled trenutno več kot sto prostih delovnih mest, tudi na področju trženja imamo na primer objavljenih več kot sto priložnosti za tiste, ki si želite teh izzivov in imate prodajno žilico." Foto: Gettyimages (fotografija je simbolična)

Zanimiva sogovornica meni, da je vsako delo častno, pa čeprav ta trenutek ni idealno.

"Vemo, da nam mora delo v prvi vrsti omogočati dostojno preživetje in šele potem užitek ob tem, kar počnemo. Če pa smo že danes med tistimi, ki imamo oboje, se moramo zavedati, da to, kar delamo, ni samoumevno in da se lahko tudi naš položaj spremeni čez noč. Tisto, kar nam nihče ne more vzeti, pa so naše znanje, izkušnje, sposobnosti, spretnosti," ne pušča dvomov Saša Boštjančič in nadaljuje: "Predvsem pa ostanimo pozitivni ter ne poslušajmo nergačev in negativcev, ki govorijo, da služb ni, ker vse propada, in da dobiš službo samo, če imaš zveze ipd. Svetujem, da se raje posvetimo temu, kje in kako bi lahko znanja dodatno pridobili (če vemo, da tega in tega še ne znamo), kaj se lahko še naučimo, koga lahko še kaj vprašamo, povemo prijateljem in sorodnikom, da iščemo novo ali boljšo zaposlitev, jim povemo kaj bi radi delali, prosimo za priporočilo pri nekdanjem delodajalcu, se morda tokrat dokončno odločimo za študij že v prihodnjem letu, razmislimo, da bi svojo idejo spravili v posel ali svoje podjetje ... Če povzamem, službe so in delodajalci zaposlujejo ter iščejo nove sodelavce tudi danes. Če se opremimo z orodjem, kot sta želja in proaktivno iskanje, si tako povečamo možnost, da nas tudi v teh negotovih časih pokliče želeni delodajalec ali nas v našem poštnem nabiralniku čaka sporočilo: 'Spoštovani, z veseljem vas obveščamo, da ste izbrani na delovno mesto ...' Kot direktorica in lastnica karierno-zaposlitvenega portala Optius.com si tudi zdaj, ko je pred nami še kar nekaj 'drugačnih mesecev', želim, da bi bilo takih sporočil vse več," pove Saša Boštjančič.

Službe v času koronavirusa in po njem

Ko govorimo o aktualnem stanju na trgu dela pri nas, se moramo zavedati treh dejstev:

Tudi v Sloveniji (tako kot v drugih delih razvite Evrope) postajamo starajoča se delovna sila. Še vedno lahko govorimo o pomanjkanju ustrezne delovne sile (podatki kažejo, da ima že več kot 50 odstotkov delodajalcev težave pri pridobivanju kadra). Smo sredi epidemije koronavirusa.

Po zadnjih podatkih o registrirani brezposelnosti je bilo pri Zavodu za zaposlovanje registriranih 83.654 brezposelnih oseb.

"To, da številke o brezposelnih niso večje, je vsekakor mogoče pripisati tudi vladnim ukrepom za ohranitev delovnih mest, kot sta možnost subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo. Čeprav nihče ne more natančno oceniti, kako dolgo oziroma do kdaj bo trajalo to stanje s koronavirusom, pa je že danes znano eno. To je, da se bodo gospodarske posledice zaradi epidemije koronavirusa poznale še leta. Ekonomisti so za prihodnje leto že optimistični ter napovedujejo rahlo gospodarsko rast in povečano povpraševanje po določeni delovni sili, večje pa šele v drugi polovici leta 2021 in potem leta 2022," napoveduje Saša Boštjančič.

Saša Boštjančič: "Vsak človek je svoje sreče kovač, pravi stari rek. Vzemite trenutno situacijo v svoje roke na področjih, na katerih imate vpliv." Foto: Gettyimages

Lahko pričakujemo večja odpuščanja povsod ali le v določenih panogah?

Pa vendarle, kaj bo že danes ali v prihajajočih mesecih z našimi službami, povprašamo Sašo Boštjančič. In pa, ali lahko pričakujemo večja odpuščanja povsod ali le v določenih panogah?

"Vemo, da so že danes ogrožena določena delovna mesta. Pričakovana je večja brezposelnost na področjih, kot so gostinstvo in turizem, zabavna industrija, področje kulture in razvedrilne dejavnosti, potniški prevoz, osebne storitve … Vemo pa tudi nekaj drugega. Delodajalci še vedno težko dobijo kader na področju predelovalne dejavnosti, voznike težkih tovornih vozil, zidarje, varilce, orodjarje, ključavničarje, elektroinštalaterje, prodajalce, strojne tehnike, inženirje vseh vrst, IT-strokovnjake, programerje, razvijalce, računovodje, da o kadru s področja sociale, nege in zdravstva ne govorim. Kljub vsem tem že znanim podatkom pa menim, da bo tudi ta kriza - gospodarska in zdravstvena - minila in da je vedno pravi čas, tudi ta, v katerem smo trenutno, da si (po)iščemo delo oz. zaposlitev, ki nas bo veselila. Ni hujšega kot opravljati delo še leta in leta (tudi če smo sredi neke epidemije), ki ga ne maramo opravljati. Človek ima le eno življenje in mnogo priložnosti, če jih želi videti. Zakaj si ne bi izbral tistega dela, ki ga želi opravljati, pa čeprav se odloči za boljšo službo oziroma menjavo zaposlitve sredi epidemije?" razmišlja direktorica zaposlitvenega portala Optius.

Pomen vseživljenjskega učenja

To, da ne bomo v času koronavirusa ali po njem ostali brez službe, je odvisno tudi od nas samih. V zadnjih letih je bilo tudi v slovenskem prostoru ogromno aktivnosti, ki so poudarjale pomen vseživljenjskega učenja ter tudi o tem, kako privabiti, razvijati in zadržati svoje sodelavce, kar velja tudi za starejše zaposlene.

"Skrbi za zdravje in izobraževanje svojih zaposlenih dobri delodajalci še nikoli niso posvečali toliko časa in denarja kot zdaj. Najbolj srečni zaposleni imajo vodje, ki jih navdihujejo, sodelavce vseh generacij, s katerimi radi delajo, in delo, v katerem vidijo smisel. Če ste v teh časih med tistimi srečneži, ki vas vabijo v delovno okolje ter vam ponujajo nove poklicne in karierne priložnosti, zgrabite jih. Zakaj? Živimo v času, ko agilna podjetja svoja jadra razpirajo proti vetru. Zakaj ne bi bili na tem krovu tudi vi? Če pa bo morda ta barka zadela ob čeri, bo za vas to izkušnja več, ki vas je obogatila z novimi tako strokovnimi kot tudi drugimi znanji, poleg tega pa si ne boste mogli očitati, da niste poskusili," dobronamerno svetuje Saša Boštjančič.

Nasvet za mlade in tiste malo manj mlade

Čez nekaj mesecev bodo devetošolci in dijaki v zaključnih letnikih pred odločitvijo, za katero šolo, študij naj se odločijo. In kaj jim glede te pomembne prelomnice svetuje direktorica zaposlitvenega portala Optius.com?

"Glede na to, da demografski kazalniki kažejo, da bo mladih vse manj in da bodo zaradi tehnološkega razvoja številna delovna mesta zavzeli roboti, priporočam, da se ti mladi odločijo za poklic, ki jih bo veselil, obenem pa upoštevajo, kaj delodajalci danes najbolj iščejo in preverijo napovedi in sicer kakšen kader bodo iskali čez npr. deset let. Tako bodo ti mladi končali šolanje oz. pridobili poklic, ki bo zaposljiv, ki jih bo veselil in jim omogočal ne samo preživetja, temveč tudi smisel in srečo v delu, ki ga bodo opravljali," razmišlja in postreže z zanimiv nasvetom.

"Vsak človek je svoje sreče kovač, pravi stari rek. Vzemite trenutni položaj v svoje roke na področjih, na katerih imate vpliv. Vsekakor sta to možnost nenehnega izobraževanja (na spletu še nikoli ni bilo toliko brezplačnih izobraževanj, kot jih je na voljo danes) in iskanje lastne sreče pod soncem, tudi kar se tiče dela, ki ga boste opravljali z veseljem in v njem videli svoj smisel. Nič ni narobe, če se nam ta trenutek ponudi delo, ki nas morda malce manj zanima, še posebej če smo brez zaposlitve (bolje vrabec v roki kot golob na strehi, kajne?). Vedno se bo lahko kasneje našla priložnost, da bomo našli tisto zaposlitev, ki so jo res želimo. Tudi v krizi so delodajalci zaposlovali in morda bodo že danes (po)iskali prav vas," sklene.

Saša Boštjančič: "Vsak človek je svoje sreče kovač, pravi stari rek. Vzemite dani položaj v svoje roke na področjih, na katerih imate vpliv."

Vstopite v zaposlitveni portal Optius, kjer boste našli številne koristne nasvete o zaposlitvi in pobrskali po najnovejših trendih na področju zaposlovanja. Preverite njihove neprecenljive videonasvete in si tako izboljšajte možnost za zaposlitev.