Inflacija v območju z evrom decembra pri rekordnih petih odstotkih

Letna stopnja inflacije v območju z evrom je decembra znašala pet odstotkov, je danes prvo oceno objavil evropski statistični urad Eurostat. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je to največje povišanje cen na letni ravni, odkar so leta 1997 začeli beležiti te podatke. Novembra je bila letna stopnja inflacije 4,9-odstotna.

Eurostat ocenjuje, da se je decembra glede na december predlani energija podražila za 26 odstotkov, potem ko je bila novembra letna stopnja rasti cen energije 27,5 odstotka. Hrana, alkohol in tobak so se decembra na letni ravni podražili za 3,2 odstotka (novembra za 2,2 odstotka), neenergetske industrijske dobrine za 2,9 odstotka (novembra za 2,4 odstotka) in storitve za 2,4 odstotka (novembra 2,7 odstotka).

Najvišjo letno inflacijo sta decembra imeli Estonija in Litva, kjer so se cene zvišale za 12,0 in 10,7 odstotka. Sledile so Latvija (7,7 odstotka), Španija (6,7 odstotka), Belgija (6,5 odstotka) in Nizozemska (6,4 odstotka).

V Sloveniji več kot petodstotna inflacija

V Sloveniji je bila letna stopnja inflacije po teh podatkih, ki upoštevajo harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin, decembra 5,1 odstotka.

Mesečna stopnja inflacije v območju z evrom je decembra znašala 0,4 odstotka.

Mesečna stopnja je bila najvišja v Estoniji, znašala je 3,2 odstotka. V preostalih državah je bila pod enim odstotkom, med drugim na Nizozemskem 0,9 odstotka, na Irskem, v Grčiji in Italiji pa pri 0,5 odstotka.

V Sloveniji je mesečna stopnja inflacije znašala 0,1 odstotka.

Evropska centralna banka (ECB) se za zdaj še ni odločila za zvišanje obrestnih mer, da bi znižala rast cen, kot je to storila britanska centralna banka in napovedala ameriška centralna banka. Po zasedanju sveta ECB sredi decembra je predsednica ECB Christine Lagarde dejala, da je zelo malo verjetno, da bo ECB v letu 2021 zvišala obrestne mere. ECB se je odločila, da bo najprej postopoma ukinila svoje spodbujevalne programe odkupa obveznic in se šele nato lotila obrestnih mer.