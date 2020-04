HSE s trikrat večjim dobičkom, izguba Teš najmanjša od začetka šestega bloka

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) skupine je bil lani nekaj nad 160 milijonov evrov, so sporočili iz HSE, potem ko je nadzorni svet danes potrdil poročilo o poslovanju v lanskem letu, poroča STA. V preteklih letih je poslovanje skupine pestila predvsem Teš, vendar pa so z zmanjšanjem njene izgube v HSE ocenili, da so s tem dokazali, da lahko "sami upravljajo vse poslovne izzive in hkrati zagotavljajo nemoteno, varno in stabilno dobavo električne energije".

Družbe v skupini so lani poslovale v skladu z letnimi načrti, nekaj težav je imel le Premogovnik Velenje, ki pa je v letošnjem letu začel novo strategijo odkopnih poti, kar se pozna pri višjem dnevnem odkopu in čedalje večji zalogi lignita na deponiji. Skupina HSE je lani izvedla za 41 milijonov evrov naložb.

"Lansko leto je bilo za skupino HSE rekordno, saj smo dosegli najboljši rezultat v zgodovini družbe v prodajno-trgovalnem delu. Prav tako smo uspešno refinancirali posojila in znižali zadolženost skupine," so poudarili v HSE.

NIkolić: Za HSE je izjemno leto

Foto: STA Generalni direktor HSE Stojan Nikolić je ob potrditvi letnega poročila izrazil zadovoljstvo, da je bilo leto 2019 za HSE res izjemno. "Bilo je tudi dobra popotnica za leto 2020, ki so ga sicer že na samem začetku zaznamovale izredne razmere. V HSE se z njimi uspešno spopadamo, naše poslovanje v nobenem trenutku ni bilo ogroženo, s tem pa tudi ne varnost in zanesljivost oskrbe Slovenije z električno energijo," je poudaril.

Družbe iz skupine sicer proizvedejo 70 odstotkov slovenske električne energije iz obnovljivih virov, poroča STA. Polovica električne energije v skupini HSE je proizvedena iz obnovljivih virov (Dravske elektrarne Maribor in Soške elektrarne Nova Gorica), drugo polovico pa proizvedejo v dveh termoblokih in štirih plinskih turbinah v Šoštanju.

"Razpolagamo tudi z lastnim primarnim energetskim virom, lignitom. Letno odkopljemo več kot tri milijone ton premoga za proizvodnjo električne in toplotne energije," so še dodali.