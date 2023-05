Hrvat o slovenskem startupu: Čeprav prejemam veliko podobnih sporočil, sem želel izvedeti več

"David mi je poslal kratko sporočilo po elektronski pošti, v katerem se je predstavil in predstavil blagovno znamko. Čeprav prejemam veliko podobnih sporočil po elektronski pošti, sem želel izvedeti več o Juicefastu, ker je bilo takoj razvidno, da nekdo ve, kaj počne, in se tega tudi profesionalno loteva," je povedal Mate Rimac , ki je skupaj s Sandrom Murom investiral v slovensko-hrvaški food-tech startup Juicefast.

Brata David in Marko Dravinec sta v začetku leta 2020 ustanovila food-tech startup Juicefast, kjer proizvajajo hladno stiskane sokove, ki so stoodstotno naravni, brez dodatkov in konzervansov. Vrhunsko kakovost in okus ter varnost izdelkov dosežejo z uporabo najnaprednejše tehnologije visokotlačne obdelave. Potencial podjetja sta prepoznala tudi Hrvata Mate Rimac in Sandro Mur ter investirala v startup.

V podjetju načrtujejo nove zaposlitve

Od ustanovitve startup uspešno raste na hrvaškem trgu, v letošnjem letu pa se bodo osredotočili tudi na slovenski trg, na katerem že pospešeno razvijajo svoje poslovne aktivnosti. "Na hrvaškem trgu imamo že več kot 50 tisoč strank in več kot 500 mesečnih naročnikov. Pred kratkim smo odprli tudi slovenski trg, kjer prav tako pričakujemo odlične poslovne rezultate. Trenutno ima podjetje 20 zaposlenih, vendar načrtujemo nove zaposlitve. Do zdaj smo prodali že več kot tri milijone stekleničk soka, kar je precej zanimiva informacija," je pojasnil ustanovitelj Juicefasta David Dravinec.

"Juicefast je blagovna znamka, katere izdelke sem najprej uporabljal sam, nato pa sčasoma spoznal, kakšen potencial se skriva v celotni zgodbi," je povedal Sandro Mur. Foto: Juicefast



Z investicijami Rimca in Mura, ki sta znana po inovativnih poslovnih idejah in uspešnih naložbah, pa brata Dravinec načrtujeta, da bo Juicefast postal prepoznavno ime tudi zunaj domačih meja.

"V zadnjih nekaj letih sem podprl in investiral v več domačih poslovnih podvigov v zgodnjih fazah, s ciljem krepitve domačega startup ekosistema. Ko razmišljam, koga podpreti, so zame najpomembnejši ekipa, ki stoji za projektom, širjenje prek naših meja in potencial za vpliv na rast gospodarstva ter ustvarjanje delovnih mest. Zgodba o mojem vstopu v Juicefast je precej nenavadna. David mi je poslal kratko sporočilo po e-pošti, v katerem se je predstavil in predstavil blagovno znamko. Čeprav prejemam veliko podobnih sporočil po e-pošti, sem želel izvedeti več o Juicefastu, ker je bilo takoj razvidno, da nekdo ve, kaj počne, in se tega tudi profesionalno loteva," je povedal Rimac in dodal, da so se po prvem srečanju dogovorili za investicijo.