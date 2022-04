Hrvaško podjetje mora zaradi sankcij proti Rusiji ustaviti proizvodnjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik uprave ladjedelniške družbe Brodosplit Tomislav Debeljak je danes sporočil, da morajo začasno ustaviti proizvodnjo. Sankcije Evropske unije proti Rusiji so namreč povzročile blokado 60 milijonov evrov njihovih lastnih sredstev, je Debeljak povedal za hrvaško tiskovno agencijo Hina.

"Brodosplit je zaradi svoje velikosti, ki presega zmožnosti hrvaškega bančnega sistema, financiral gradnjo dveh ladij, Golden Horizona in Janssoniusa, s sredstvi VTB Europe, banke v ruskem lastništvu s sedežem v Frankfurtu," je pojasnil Debeljak.

Ker je lastnik banke VTB Europe ruska banka VTB Rusija, so namreč tudi to banko prizadele omejitve, ki so jih države EU uvedle proti Rusiji. "Položaj, v katerem smo se znašli, je izjemno dramatičen, ker je VTB zaradi razmer v Ukrajini zaustavil vsa nadaljnja izplačila vseh posojil, kar nas je blokiralo," je dodal Debeljak.

Proizvodnjo po njegovih besedah ustavljajo začasno, dokler ne rešijo zapleta. Delavci bodo do takrat delali po skrajšanjem delovnem času.

V Brodosplitu so se za pomoč pri reševanju nastalega zapleta obrnili na hrvaško vlado in hrvaško razvojno banko HBOR. Želijo si, da bi to vrednost posojila nase prevzela HBOR.

V Brodosplitu trenutno gradijo ladje Janssonius, Golden Horizon in Viterlef Management ter več patruljnih obalnih ladij za hrvaško obrambno ministrstvo. Tako kot druge družbe po svetu pa imajo tudi oni težave z dobavo materialov, še bolj pa z rastjo cen energentov, repromateriala in transporta.