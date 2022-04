Gradnja Emonike naj bi se pričela v prihodnjih tednih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gradnja Potniškega centra Ljubljana se bo začela v naslednjih tednih, projekt pa bo v celoti zaključen do leta 2025, je na novinarski konferenci na Ljubljanskem gradu napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Poleg nove železniške in avtobusne postaje bodo zgrajeni poslovni prostori, nakupovalno središče, stanovanja in hotel.