Globalna nestabilnost povzroča zlato mrzlico?

V sodobni zgodovini svet še nikoli ni bil videti tako nestabilen. Vojna med Rusijo in Ukrajino, ostre napetosti med ZDA in Kitajsko glede številnih vprašanj, protesti v več evropskih državah, vključno s Francijo, Belgijo, Nemčijo in Združenim kraljestvom, protesti v državi Teksas zaradi vprašanja meje. Konflikt na Bližnjem vzhodu med Izraelom in Hamasom v Gazi, nedavni napadi Hutijev na ladje in zapiranje plovnih poti v Rdečem morju. Kaplja čez rob pa je bil napad z brezpilotnim letalnikom na ameriške vojake v Jordaniji, ki naj bi ga izvedel Iran.

V takšnih okoliščinah nekateri analitiki menijo, da je le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do nove ogromne rasti povpraševanja po zlatu kot varnem zatočišču, ki bi lahko plemenito kovino potisnilo proti novim rekordno visokim ravnem. Zlato se je 3. decembra povzpelo na rekordno visoko raven in doseglo 2.144 dolarjev. Investicijske banke pričakujejo, da bo cena zlata še naprej naraščala, Societe Generale in UBS pa sta ciljno ceno postavila na 2.200 dolarjev.

Zdaj svet čaka na ameriško vojaško "kampanjo" na Bližnjem vzhodu, ki bo vključevala napade zoper iranske cilje. Veliko razlogov za te geopolitične napetosti ima iste korenine ali vsaj iste geopolitične akterje. V državah, kot sta Nemčija in Združeno kraljestvo, potekajo javne razprave o tem, ali imajo "zahodne" vojske zadostno število vojakov. Prav tako se v Evropi bojijo, da bi splošno nezadovoljstvo lahko povzročilo, da bi na letošnjih evropskih parlamentarnih volitvah vse več ljudi glasovalo za skrajno desne politične stranke. Te stranke bi lahko sprejele nepredvidljive ali radikalne politike.

