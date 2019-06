Gašpar Mišič novi direktor Okolja Piran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Piranski občinski svet je na današnji seji s 14 glasovi za in 11 proti Gašparja Gašparja Mišiča imenoval za novega direktorja javnega podjetja Okolje Piran, štiriletni mandat bo nastopil že v petek. V svoji predstavitvi je Gašpar Mišič napovedal finančno sanacijo Okolja ter optimizacijo notranjih procesov.

Gašpar Gašpar Mišič, ki ga je v imenovanje predlagal nadzorni svet Okolja, bo na tem položaju nasledil Alena Radojkoviča. V svoji predstavitvi je Gašpar Mišič napovedal pričetek finančne sanacije Okolja Piran, ki ima skoraj sedem milijonov evrov skupnih obveznosti.

Po njegovih besedah bo najprej potrebna konsolidacija in ureditev finančnega stanja, nato bo sledila tudi optimizacija delovnih in drugih procesov znotraj javnega podjetja. Med drugim je Gašpar Mišič spomnil na svoje delo na čelu komunalnega podjetja Marjetica Koper ter poudaril, da bo sodeloval tako z občino kot z uporabniki storitev Okolja.

Po drugi strani je zavrnil namigovanja, da bi vodenje podjetja izkoristil v osebne namene, kar bi, kot je dodal, kot medijsko izpostavljena osebnost sploh lahko poskusil: "Moj osebni interes bo samo ta, da bo Občina Piran bolj urejena in da to to podjetje stabilno."

Podražitev pogrebnih storitev

Občinski svetniki so danes med drugim sprejeli tudi zaključni račun občinskega proračuna za lansko leto, po katerem je Občina Piran realizirala za 27 milijonov evrov prihodkov, kar je nekoliko več od prvotno načrtovanega, ter 26 milijonov evrov odhodkov.

Prav tako so svetniki sprejeli predlog o podražitvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini, ki so posledica tako spremenjene zakonodaje kot dodatnih stroškov zaradi prevzema treh vaških pokopališč v upravljanje s strani Okolja Piran. Za klasični pokop bo tako po novem treba odšteti 228 namesto dosedanjih dobrih 200 evrov, za žarni pokop pa 73 namesto dosedanjih 55 evrov. Povišujejo se tudi cene pogrebnih obredov, ki bodo v primeru klasičnega pokopa znašali 255 namesto dosedanjih 243 evrov oz. za žarni pokop 202 namesto dosedanjih 193 evrov.

Glasovanje je bilo sicer tesno in je bilo verjetno tudi pokazatelj novega položaja v občinskem svetu po tem, ko je župan Đenio Zadković nedavno izstopil iz stranke Gibanje za občino Piran, s čimer nima več zagotovljene prave večine v občinskem svetu.