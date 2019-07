Furs bo na dražbi prodajal zaseženo jadrnico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športna jadrnica francoske izdelave se prodaja po načelu videno – kupljeno, zato reklamacija po nakupu ni več mogoča. Zainteresirani kupci si 19 let staro jadrnico lahko po predhodnem dogovoru ogledajo 19. avgusta v Marini Izola med 11. in 12. uro. Jadrnica je registrirana pod slovensko zastavo in je po javnih podatkih registra plovil v lasti Igorja Jordana.

Zainteresirani ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine, ki znaša deset odstotkov izklicne cene.

Foto: FURS Dražba bo potekala 21. avgusta v Izoli, kjer je izpostava Finančne uprave Koper.

Kupec, ki bo na dražbi ponudil najvišji znesek, bo moral v treh dneh poravnati kupnino.

Foto: FURS