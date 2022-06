Equinox do skoraj treh četrtin Delove stolpnice

V nadstropjih Delove stolpnice so predvidene nove pisarne ter od 25 do 33 kvadratnih metrov velike garsonjere.

Kot je družba danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze, je kupnina za 3.418 kvadratnih metrov poslovnih prostorov znašala 3,3 milijona evrov oziroma 965 evrov na kvadratni meter.

Equinox je imel že pred tem v lasti poslovne prostore v Delovi stolpnici, med drugim je novembra lani na dražbi Družbe za upravljanje terjatev bank kupil nekaj več kot tisoč kvadratnih metrov prostorov za okoli 1,25 milijona evrov.

V Equinoxu so danes za STA pojasnili, da imajo po zadnjem nakupu v lasti za skupno 6.688 kvadratnih metrov poslovnih prostorov v Delovi stavbi. Preostali so v lasti dveh zasebnih lastnikov. Ali in kdaj bi se lahko z njima dogovorili za nakup dodatnih prostorov, je še odprto. Želijo pa projekt, ki so ga poimenovali Delo 2.0, začeti čim prej, so dodali.

V pritličju javni del, v nadstropjih pisarne in garsonjere

V okviru tega projekta načrtujejo glede na brošuro, objavljeno na spletni strani družbe, v pritličju urediti javni del stavbe, ki bo med drugim vključeval novo vhodno avlo, multifunkcijsko dvorano, kongresno dvorano, prostor za coworking in restavracijo z zunanjima vrtom in teraso. V nadstropjih pa so predvidene nove pisarne ter od 25 do 33 kvadratnih metrov velike garsonjere.

Equinox, ki je nastal z oddelitvijo nepremičnin iz družbe Union Hoteli ter od konca januarja kotira na borzi, ima v svojem portfelju v Ljubljani še poslovne prostore v stavbah Kompas, Nomago in Modna hiša ter hotele Grand hotel Union, Hotel Lev, The Fuzzy Log in uHotel.

Na stanovanjski trg je vstopila nedavno s financiranjem obnove kočevske veleblagovnice Nama, ki jo bodo preuredili v poslovno-stanovanjski objekt, v katerem bo po načrtih do 40 stanovanj, ki jih bo mogoče kupiti ali najeti.