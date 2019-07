Eno od večjih podjetij na Dolenjskem v roke ameriškega velikana

Podjetje Keko-Varicon iz Žužemberka, ki ima več kot 140 zaposlenih in se ukvarja s proizvodnjo zaščite za elektronska vezja na svetu, je v teh dneh dobilo novega lastnika.

Eno od večjih podjetij na Dolenjskem, ki zaposluje in povečuje obseg prodaje, prehaja v roke ameriške družbe Bourns Inc. Gre za enega od največjih proizvajalcev avtomobilskih elektronskih komponent, zaščitnih vezij, magnetnih in uporovnih izdelkov ter senzorjev in kontrol. Družba Bourns Inc., ki je v zasebni lasti in jo vodi Gordon Bourns, ima sedež v Kaliforniji in po vsem svetu zaposluje več kot 7000 ljudi. Po zadnjih podatkih ustvarja več kot pol milijarde dolarjev (dobrih 440 milijonov evrov) prihodkov na leto.

Novi lastniki so tudi že prevzeli vodenje podjetja. Dosedanji prvi mož Tomaž Bojko bo po novem opravljal funkcijo prokurista, na položaj direktorja pa sta bila imenovana Američan Robert Craig Shipley in Madžar Laszlo Szilard Nagy.

Koliko je znašala kupnina, ni znano.

Do zdaj v lasti znanih pidovskih poslovnežev

Do zdaj je bil Keko-Varicon v lasti skupine MSIN, pod okriljem katere delujejo še družbe Cetis, EGP Škofja Loka, KIG in Donit Tesnit.

Matjaž Satler, eden od lastnikov skupine MSIN. Foto: Mediaspeed Njena lastnika sta znana poslovneža Marko Mohar in Matjaž Satler, ki sta svoj obsežen poslovni imperij zgradila v obdobju pidovske privatizacije. Pri tem sta tesno sodelovala s krogom Darka Horvata, nekoč največjega domačega pidovskega tajkuna.

Mohar, Satler in Horvat so leta 2007 sodelovali tudi pri odkupu uspešnega podjetja iz Žužemberka. Pred tem je bil Keko-Varicon dobrih sedem let v lasti sklada tveganega kapitala Horizonte Venture iz Avstrije.

Letos spomladi sta vodenje skupine MSIN prevzela Peter Groznik, nekdanji član uprave Gorenja, in Radenko Mijatović, nekdanji izvršni direktor Cetisa. Z ekipo, v kateri je še sedem članov, upravljata skupino, ki skupaj ustvari več kot sto milijonov evrov letnih prihodkov od prodaje in zaposluje več kot 1.200 ljudi.

Letos pričakujejo 11-odstotno rast

Keko-Varicon, ki ponuja enega od najširših naborov izdelkov za prenapetostno zaščito, dosega vedno boljše poslovne rezultate.

V letošnjem letu načrtujejo 11-odstotno rast prodajne realizacije. "Za doseganje takšnega načrta bo treba dvigniti produktivnost v proizvodnji s čimprejšnjo uvedbo nove opreme," je vodstvo podjetja navedlo v letnem poročilu za leto 2018.

Sedež podjetja v Žužemberku

"Največ pričakujemo od napredkov v proizvodnji, predvsem v načinu razmišljanja, da dosegamo mesečni količinski načrt z danim številom ljudi in minimalnimi nadurami," so pojasnili. Že v prvem četrtletju bodo začeli z montažo šestih novih strojev, s katerimi bodo znižali stroške dela.

Poleg tega bodo veliko poudarka dajali stabilizaciji dobave, iskanju alternativnih dobaviteljev in znižanju cen. "Kakovost izdelkov na trgu ostaja na zelo visoki ravni, še vedno pa se pričakuje znižanje izmeta," so poudarili.

Foto: Keko-Varicon

Za njimi rekordno leto

Za njimi je sicer rekordno leto, v katerem so ustvarili deset milijonov evrov prihodkov od prodaje, veliko večino na tujih trgih, in okoli pol milijona evrov čistega dobička.

"Leto 2018 je zaznamovala predvsem visoka rast prodaje, okoli 30 odstotkov v primerjavi z letom 2017, kar je rekorden dosežek zadnjih deset let. Rast smo dosegli na vseh področjih s skoraj istim številom zaposlenih oziroma enako prodajno ekipo," se je pohvalil zdaj že nekdanji direktor Bojko.

Foto: Keko-Varicon Njihovi najpomembnejši kupci prihajajo iz avtomobilske industrije, industrijske elektronike, elektroenergetike in telekomunikacij. Večino prodajo na trgih Evrope in Azije. Ameriški trg še razvijajo, pri čemer jim bo v veliko pomoč njihovi novi lastnik.

Strateške odločitve v preteklih letih so jim omogočile pridobivanje novih poslov in povprečno letno rast prodaje skoraj 25 odstotkov v obdobju od leta 2016 do 2018. Njihove prodajne aktivnosti so sicer usmerjene v rast prodaje na vseh področjih, zlasti pa na področju avtomobilske industrije.

Podjetje, ki ima okoli 1,4 milijona evrov finančnih obveznosti, je lani ustvarilo nekaj več kot 1,2 milijona evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA). Letos naj bi ta po načrtih presegel dva milijona evrov.