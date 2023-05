Einhell štartal globalni marketinški turbo z dvema vrhunskima partnerjema

Oglasno sporočilo

Einhell Germany AG spodbuja svetovno širitev svoje blagovne znamke – in podjetje to počne s karizmo dveh svetovno priznanih partnerjev: FC Bayern München in ekipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team. Blagovni znamki sta tudi v ospredju in središču odmevne televizijske kampanje, ki se od začetka aprila predvaja v 13 državah.

Julian Bohry, direktor marketinga Einhell Germany AG Foto: Einhell Germany AG

Blagovna znamka so čustva

Einhell Germany AG si je kot vizionar brezžične prihodnosti zastavil visoke cilje. Ob doslednem širjenju palete izdelkov vlaga tudi v strateški razvoj lastne blagovne znamke: "Zadali smo si ambiciozne cilje in hitro napredujemo. Partnerstvo s FC Bayernom nam je že pomagalo narediti vtis. Formula 1 nam prinaša še eno ciljno skupino in je drugi turbo pogon v našem mednarodnem komuniciranju, saj nam bodo jasno usmerjanje h kupcu in močni partnerji na isti valovni dolžini omogočili, da bomo spodbujali razvoj svoje blagovne znamke na mednarodnem prizorišču," pravi Julian Bohry, direktor marketinga Einhell Germany AG. "Naš cilj je blagovno znamko Einhell čustveno zasidrati pri kupcih, saj blagovna znamka so čustva."

E-Team 2.0, Einhellova posebna ekipa za način naredi sam

Partnerstvi s FC Bayernom in ekipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team tvorita osrednji del TV-kampanje, ki se je začela aprila, zdaj pa se širi tudi na tiskane in spletne medije. Nadaljevanje kampanje E-Team je nastajalo pod taktirko večkrat nagrajenega režiserja Charleyja Stadlerja. E-Team, posebna ekipa "naredi sam", z orodji Power X-Change spremeni nemogoče v mogoče. S svobodo brez napajalnih kablov se štirje liki – Frank, Crazy-DIY, Skye in Mike, ki jih med drugim igrata Michael Epp in Vinzenz Kiefer – spopadejo s posebno težkimi nalogami in vsako zahtevno nalogo opravijo z nasmehom in pomežikom.

Oglasi televizijske kampanje so bili predvajani več kot 25 tisočkrat v 13 različnih državah. Kampanja vključuje dva svetovno znana obraza: Tota Wolffa in Oliverja Kahna.

Oliver Kahn, izvršni direktor ekipe FC Bayern München, se osebno pojavlja kot ambasador blagovne znamke Einhell. Foto: Einhell Germany AG

Einhell kot "uradni strokovnjak za orodja" ekipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Z začetkom sezone Formule 1 2023 je blagovna znamka Einhell sedaj prisotna tudi v elitnem motošportu kot "uradni strokovnjak za orodje" Mercedesove garaže Formule 1. Toto Wolff, šef ekipe in izvršni direktor ekipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, je ambasador znamke Einhell v tem partnerstvu – in bo premierno nastopil kot oglaševalski obraz na televiziji za Einhell.

Partnerstvo osredotoča vso svojo energijo v baterije in strokovna znanja o tehnologiji. Poleg obsežnega televizijskega prostora na sedežu Mercedes F1 v Brackleyju (Združeno kraljestvo) je produkcijska ekipa uporabila enega najsodobnejših virtualnih studiev v Evropi, Hyperbowl. Pod sloganom "Dva partnerja, ena misija: največja zmogljivost" orodja Power X-Change – zahvaljujoč Einhellovemu strokovnemu znanju o baterijah – zagotavljajo ne samo brezžično svobodo, ampak tudi največjo zmogljivost.

Richard Sanders, komercialni direktor ekipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team: "Navdušen in zadovoljen sem, kako dobro je Einhellu uspelo prenesti tehnološko moč in energijo našega partnerstva v ta oglas. Kampanja pritegne pozornost gledalca in kupcem jasno sporoča ključne vidike Einhellove ponudbe izdelkov. Kot je razvidno iz oglasa, njihova akumulatorska orodja uporabniku zagotavljajo popolno svobodo pri uporabi, brez žrtvovanja zmogljivosti; to je pomembna funkcija, na katero se naša ekipa zanaša ob progi vsak konec tedna."

Z začetkom sezone formule 1 2023 je blagovna znamka Einhell sedaj prisotna tudi v elitnem motošportu kot "uradni strokovnjak za orodje" Mercedesove garaže Formule 1. Foto: Einhell Germany AG

"Vlakec smrti" v Allianz Areni

Einhell je zlati partner in "uradni strokovnjak za dom in vrt" ekipe FC Bayern že od avgusta 2021. Oliver Kahn, izvršni direktor FC Bayern München, se osebno pojavlja kot ambasador znamke Einhell. Ponovno vstopi v vlogo naročnika, ki ekipi E-Team naroči, da ustvari "popolne pogoje" v Allianz Areni. Z močjo številnih različnih akumulatorskih orodij ekipa E-Team uresničuje njegove specifikacije v Allianz Areni – preseže njegova pričakovanja v presenetljivem zasuku z izdelavo ogromnega "vlakca smrti".

"Užitek je imeti tako močnega in temeljito predanega partnerja, kot je Einhell, na strani ekipe FC Bayern München," pravi Andreas Jung, direktor trženja pri ekipi FC Bayern München. "Tako kot prva kampanja tudi trenutni televizijski oglas dokazuje izjemno predanost in ustvarjalnost znamke Einhell. Našemu nogometu to ustreza, saj želimo tudi svoje navijače navdušiti z igrivostjo in živahnostjo na igrišču."

Na koncu Julian Bohry dodaja: "Veseli nas, da imamo v ekipi FC Bayern München in ekipi Mercedes AMG-PETRONAS F1 Team ob strani partnerje, ki razmišljajo enako kot mi. To je srečanje vodij kategorij, ki se vedno trudijo biti številka ena in ne bodo nikoli zadovoljni s statusom quo. Neverjetno sem ponosen, da se dve osebnosti, kot sta Toto Wolff in Oliver Kahn, pojavljata kot ambasadorja blagovne znamke Einhell. In še več ju čaka."

Baterije na pohodu

Kot vodilni proizvajalec ultramodernih orodij in vrtne opreme se lahko Einhell Germany AG ozre na uspešna leta, ki jim skoraj ni para. Strokovnjak za baterije navdušuje kupce "DIY" (naredi sam) po vsem svetu s svojo inovativno platformo Power X-Change za baterije. Z več kot 40 podružnicami je Einhell Germany AG postal globalni igralec z aktivno prisotnostjo v več kot 100 državah. Platforma Power X-Change je simbol Einhellovega uspeha in postavlja podjetje kot vodilno v sektorju akumulatorskega orodja. Einhell je bil z več kot 250 akumulatorskimi "DIY" in vrtnimi orodji prvo podjetje, ki je razvilo celovito in jasno strukturirano baterijsko platformo, ki se nenehno širi.

O podjetju Einhell Germany AG

Einhell je vodilni proizvajalec vrhunskih orodij in opreme za hišo in vrt. S sedeža v Landau/Isar (Bavarska) je mednarodno uspešno podjetje nenehno širilo svojo inovativno platformo polnilnih baterij Power X-Change in je zdaj vodilno na trgu akumulatorskih orodij in vrtne opreme. Einhell že vrsto let postavlja nove standarde glede vzdržljivosti, učinkovitosti in varnosti. Einhellove stranke cenijo uporabo orodja brez napajalnih kablov kot tudi odlično razmerje med ceno in kakovostjo, ki ga predstavljajo izdelki Einhell, ter prvovrstne storitve za stranke, ki jih podjetje ponuja.

Naročnik oglasnega sporočila je Einhell Germany AG.