Lani sta se na ljubljanskih ulicah navalu povpraševanja po električnih skirojih odzvali dve podjetji, ki sta po vzoru iz tujine začeli ponujati kratkoročni najem električnih skirojev za krajše razdalje po mestih z uporabo aplikacije na mobilnih telefonih.

Najprej so se na ljubljanskih ulicah pojavili skiroji podjetja Flox, ki je v lasti Rusov, pozneje pa je svoje na ulice prestolnice postavilo še podjetje MikMik. Naprej so sicer začeli v Piranu.

Aplikaciji še delujeta

Zaslona aplikacij Foto: zajem zaslona Čeprav so bile po njihovih besedah prve izkušnje uporabnikov pozitivne, manj kot leto pozneje skirojev zgornjih dveh podjetij ni več na ulicah Ljubljane.

V aplikaciji Floxa se zemljevid, kjer bi lahko izbiral med prostimi skiroji, ne naloži, čez aplikacijo se pojavi le napis "nalaganje", pri MikMiku pa v Ljubljani ni na voljo nobenega prostega električnega skiroja.

Podjetji MikMik in Flox sta se zavili v molk

Obe podjetji sta se o vzrokih za prenehanje delovanja in odgovoru na vprašanje, ali je umik skirojev samo začasen in povezan z epidemijo covid-19, zavili v molk. Na naša vprašanja v enem mesecu niso odgovorili, prav tako pa niso več aktivni na družbenih omrežjih. Zadnji objavi na njunih uradnih profilih sta bili ob koncu leta 2019. Brez pojasnil sta tudi njihovi spletni strani, kjer ni nobenega obvestila, da storitev ne deluje več.

V MikMiku so se pred časom zamenjali lastniki. Začetniki startupa so bili Aljaž Andrejaš, Gregor Gololičič, Rok Ajdnik in Matija Vrbovšek, po podatkih poslovnega asistenta Bizi.si pa je zdaj lastnik MikMik Nejc Bukovec. V lanskem letu so imeli skoraj 179 tisoč evrov prihodkov in 42 tisoč evrov izgube. Na drugi strani je podjetje B&B Investments, ki je izposojo skirojev ponujalo pod imenom Flox, ustvarilo skoraj 102 tisoč evrov prihodkov in 128 tisoč evrov izgube.

Jeseni naj bi sledila posodobitev zakona o pravilih cestnega prometa, ki bo vključevala tudi električne skiroje. Foto: Ana Kovač

Jeseni končno tudi zakonska ureditev?

Uporaba električnih skirojev v Sloveniji še vedno ni zakonsko urejena. Jeseni naj bi bil pred poslanci predlog za posodobitev zakona o pravilih cestnega prometa, kamor spadajo električni skiroji, električne rolke in druga podobna sredstva. Uporabniki bomo morali biti starejši od 14 let, vožnja pa bo mogoča le po kolesarskem pasu, kolesarski stezi in kolesarski poti.

Kjer kolesarska steza ni urejena, je dovoljena vožnja ob desnem robu vozišča ceste v naselju, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro.

Električni skiroji bodo uvrščeni v kategorijo lahkih motornih vozil, njihova hitrost pa ne sme presegati 25 kilometrov na uro.

Začetek v ZDA, po svetu poskrbeli za nered na pločnikih

Prizori z ljubljanskih ulic Foto: Vid Libnik Sistem kratkotrajne souporabe električnih skirojev po vzoru souporabe koles ali avtomobilov (kot je na primer Uber) je razmah pred leti doživel v ZDA (najbolj znani podjetji Bird in Lime sta vredni več milijardi dolarjev), v zadnjem času pa vse bolj prodira tudi na evropski trg.

Skiroji dosežejo hitrosti tudi do 30 kilometrov na uro, ob tem pa so, ker jih poganja elektrika, še zelo tihi, zato je veliko nasprotovanja ljudi. V ZDA so bili električni skorji od leta 2017 udeleženi v več kot 1.500 nesrečah, ob tem so umrli štirje ljudje.

V več evropskih mestih so tako omejili delovanje kratkotrajne izposoje, saj so skiroji ležali po pločnikih, podobne prizore pa je bilo mogoče videti tudi v Ljubljani.