Državo prosijo za denar, iz Adrie pa črpajo milijone

Po tem, ko je Adria Airways zaradi visokih neporavnanih računov izgubila večino letalske flote in začasno zaustavila letalske operacije, je njeno poslovodstvo naposled priznalo, da je družba insolventna, torej plačilno nesposobna.

O tem je Holger Kowarsch, glavni direktor Adrie Airways, po naših informacijah že uradno obvestil lastnika družbe, nemški sklad 4K Invest. Če do ponedeljka ne bo prejel odgovora, ali in kako lahko Nemci pokrijejo najmanj 50 milijonov evrov veliko luknjo v kapitalu Adrie, bo Kowarsch na sodišče vložil zahtevo za stečaj Adrie.

Holger Kowarsch, glavni direktor Adrie Airways Foto: STA Nemškemu lastniku je tako pri podaljševanju agonije Adrie Airways dokončno zmanjkalo časa. Že skoraj dve leti si ga kupuje z računovodskimi triki, preprodajami premoženja med povezanimi osebami, zavlačevanjem z objavo letnega poročila, obljubami upnikom in drugimi manevri. Domači regulator, agencija za civilno letalstvo, je že večkrat pozval 4K Invest, naj finančno pomaga Adrii in stabilizira njeno poslovanje. A to se ni zgodilo. Ravno nasprotno, Nemci so se raje obrnili na državo.

Adria plačuje milijone za "svetovalne storitve"

Medtem ko jo Nemci že več mesecev prosijo za pomoč, na dan prihajajo prvi konkretni podatki, kako so sami črpali denar iz Adrie.

Po naših informacijah je namreč sklad 4K Invest kmalu po prevzemu slovenskega letalskega prevoznika v letu 2016 z njim sklenil več svetovalnih pogodb. Te so lastniku prinesle najmanj štiri milijone evrov, ki jih je Adria plačala na račun nemškega podjetja 4K Invest International.

Za kakšne svetovalne storitve je šlo, ni znano. Po naših podatkih pa v ta plačila niso zajete plače vodilnih v Adrii, ki so dodatno bremenili poslovanje družbe. Tudi v času, ko je ta ustvarjala rekordno slabe rezultate. Gre sicer za podatke, ki jih Nemci že več let prikrivajo. Adria tako v zadnjem letnem poročilu, ki ga je javno objavila (za leto 2017), ni razkrila, koliko je že plačala 4K Investu. Prve informacije o izčrpavanju Adrie smo na Siol.net objavili že konec leta 2016.

Znesek, ki so ga Nemci s svetovalnimi storitvami počrpali iz Adrie, je domala enak vsoti denarja, ki so jo želeli od države. Pred dnevi so namreč predstavniki 4K Invest državo prosili za štiri milijone evrov premostitvenega posojila, s katerim bi zaposlenim izplačali plače do uspešnega sklepa pogovorov z domnevnim strateškim partnerjem.

Ugasnili podjetje, ki je jamčilo za dolgove Adrie

Prav toliko denarja, štiri milijone evrov, so Nemci konec lanskega leta na izrecno zahtevo javne agencije za civilno letalstvo vplačali v Adrio in ji za slabo leto dni podaljšali življenje. Po prvotnih napovedih bi morali v Adrio vložiti 14 milijonov evrov. To se ni zgodilo, čeprav ima 4K Invest za to na voljo več kot dovolj denarja.

To dokazujejo tudi dokumenti in informacije iz več držav, ki smo jih v zadnjih dneh zbrali in analizirali na Siol.net. Iz njih je razvidno, da so vodilni v 4K Investu (v njem ima glavno besedo Martin Vorderwülbecke) že v začetku lanskega leta verjetno vedeli, kako se bo končala zgodba z Adrio, zato so začeli trganje vezi, ki bi lahko v primeru njenega stečaja obremenile tudi njene lastnike.

V 4K Invest ima glavno besedo Martin Vorderwülbecke. Foto: posnetek zaslona

Uradna lastnika Adrie Airways sta dva:

- 54,3 odstotka je v lasti nemškega državljana Stefana Beulertza, ki ima stalno prebivališče prijavljeno na Malti. Poslovno je tesno povezan z vodilnimi v skupini 4K Invest;

- 45,7 odstotka pa je v rokah družbe AA International Aviation Holding, ki so jo Nemci leta 2016 ustanovili posebej za nakup slovenskega prevoznika. Ima le 25 tisoč evrov kapitala.

Pogodbo o nakupu Adrie je tedaj s Slovenskim državnim holdingom (SDH) podpisalo drugo podjetje, 4K KNDNS. To je pozneje s poroštvi jamčilo tudi za plačilo pomembnega dela obveznosti Adrie.

A že v začetku lanskega leta so ga poslali v likvidacijo. Iz otvoritvene bilance je razvidno, da je bilo podjetje 4K KNDNS ob začetku likvidacije skoraj prazno. Imelo je za 58 tisoč evrov premoženja, od tega največ terjatev. Kot tako seveda že takrat ni moglo jamčiti za več milijonov evrov posojil, ki jih je najela Adria.

Kdo sploh je lastnik 4K Investa?

V zadnjem letu in pol so tako Nemci Adrio Airways še bolj privezali na verigo podjetij, ki domujejo v poštnih nabiralnikih, njihova edina vloga pa je davčna optimizacija in prikrivanje sledi za resničnimi lastniki.

Podjetje AA International Aviation Holding, uradni lastnik Adrie Airways, je tako v lasti luksemburške družbe 4K Invest Central, ki je imelo na zadnji dan lanskega leta za milijon evrov negativnega kapitala. V zadnjih letih je imelo v lasti štiri naložbe, edina še živeča pa je AA International Aviation Holding oziroma Adria Airways. Dve od teh sta šli v likvidacijo.

Vidni del lastniške verige se konča v drugi luksemburški družbi, 4K Invest, ki na papirju prav tako izkazuje negativni kapital. Kdo je njen in s tem tudi dejanski lastnik skupine 4K Invest, ni mogoče ugotoviti. Do leta 2016 je bilo to malteško podjetje Lanterne Holdings Limited, ki je v lasti Stefana Beulertza, uradnega večinskega lastnika Adrie. Takrat je delež v luksemburški družbi prodalo neznanemu kupcu. Ali je to Igor Toninelli, italijanski državljan z bivališčem v Monaku, ki je uradni lastnik več podjetij iz skupine 4K Invest, za zdaj ni znano.

Vzorec se ponavlja: Nemčija, Finska, Švica in zdaj še Slovenija

Prav zaradi tega bi morala država pred odločitvijo o reševanju Adrie – pod pogojem, da bi v družbi v kakršni koli vlogi ostali Nemci - opraviti forenzično preiskavo poslov in ugotoviti, kam vse je v zadnjih letih odtekal denar iz letalskega prevoznika in kolikšen je obseg luknje v Adrii.

Hkrati vse poteze Nemcev v zadnjih letih pričajo o tem, da gre za preizkušen vzorec, ki se zdaj ponavlja tudi pri Adrii. Gre namreč za poslovneže, ki denar prek svojih skladov vlagajo v tvegane naložbe, pri čemer so jih pripravljeni brez obotavljanja "potopiti", zaposlene pa vreči na cesto, na kar smo na Siol.net opozarjali že ob prodaji leta 2016.

V zadnjem desetletju so tako bankrotirala najmanj štiri podjetja iz naložbenega portfelja 4K Investa: nemška medijska družba DAPD, nemški izdelovalec elektronike Flextronics, finski prodajalec pohištva Antilla in švicarska letalska družba Darwin Airline (njene posle preiskuje tamkajšnjo tožilstvo). Edina razlika je, da so Nemci z nakupom slovenskega letalskega prevoznika zaradi njegove vloge pri povezanosti Slovenije s svetom dobili v roke močan vzvod pritiska na državo, ki ji zdaj želijo izstaviti račun za svoje špekulacije.