Druga največja slovenska zavarovalnica tarča nemškega velikana

Po naših informacijah namreč možnost lastniškega vstopa v Savo Re resno preučuje nemški zavarovalniški velikan Allianz. To namero naj bi predstavniki Nemcev že izrazili v več neformalnih pogovorih. Na sedežu Allianz v Münchnu na naša vprašanja včeraj niso odgovorili. Toda na njihovo zanimanje za Savo Re nakazuje več drugih dejstev in indicev.

Več virov je tako za Siol.net potrdilo, da je Allianz kot svetovalca pri izpeljavi "operacije Sava Re" že najel italijansko bančno skupino Unicredit. Ta je leta 2008 državi pomagala pri javni prodaji 75 odstotkov delnic Save Re. Allianz in Unicredit sta sicer tesna poslovna partnerja. Lani sta podpisala dolgoročni sporazum o sodelovanju v srednji in vzhodni Evropi, s katerim je Unicredit postal ekskluzivni partner Allianza pri prodaji zavarovanj v več državah, tudi v Sloveniji.

Že pred dvema letoma pa so se predstavniki Allianz o možnem skupnem naskoku na Savo Re pogovarjali z rovinjsko skupino Adris, drugo največjo lastnico Save Re, ki prek fiduciarnih računov obvladuje skoraj 20 odstotkov delnic. Že pred tem je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) zavrnila Adrisovo zahtevo za dovoljenje za povečanje tega deleža na 33 odstotkov. Adris je proti njej vložil tožbo, a je upravno sodišče konec lanskega leta v celoti pritrdilo slovenskemu regulatorju.

Ključno vprašanje: gre Allianz nad Savo Re skupaj s Hrvati?

Za zdaj uradno ni znano, ali se bo Allianz pri morebitnem tokratnem naskoku na Savo Re spet obrnil na Adris. Hrvaška skupina, ki jo vodi Ante Vlahović, je lani finančno uspešno okrevala po udarcu, ki ji ga je zadala insolventnost Agrokorja. Adris je bil s 161 milijoni evrov terjatev največji nebančni upnik zdaj že prehrambno-trgovskega koncerna, ki od letos deluje pod imenom Fortenova. Ustvarila je 57 milijonov evrov neto finančnega dobička, kar je 13 odstotkov več kot lani. Največ po zaslugi dobrega poslovanja Croatie Osiguranja, največje hrvaške zavarovalniške skupine.

Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re Foto: STA

A v finančnih in tudi političnih krogih se že nekaj časa omenja, da v Adrisu po prvem neuspelem naskoku na Savo Re razmišljajo o prodaji vse zavarovalniške dejavnosti. Med morebitnimi interesenti se je omenjalo več mednarodnih zavarovalniških skupin in celo MK Grupa v lasti srbskega tajkuna Miodraga Kostića, lastnika Gorenjske banke, portoroškega Grand hotela Kempinski in pomembnega deleža tamkajšnjega letališča.

Te informacije so časovno sovpadale z nekaterimi pomembnimi spremembami v skupini Adris. Aprila so iz Rovinja sporočili, da se bo Vlahović, dolgoletni prvi mož in največji lastnik Adria, z začetkom prihodnjega leta umaknil iz uprave v nadzorni svet. Vanjo je že v začetku leta prišel Damir Vanđelić, dotedanji predsednik uprave Croatie Osiguranja, ki jo zdaj vodi Davor Tomašković, pred tem prvi mož Hrvaškega telekoma, ki je v lasti Deutsche Telekoma.

Kaj bo rekla država?

V vsakem primeru je Adrisov delež ključnega pomena za načrte o obvladovanju Save Re. Največja lastnica Save Re je država, ki sama ali prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) in povezanih družb obvladuje slabih 40 odstotkov delnic. Še desetino delnic Save Re ima v lasti družba sama, preostalih dobrih 30 odstotkov pa imajo v rokah manjši lastniki, med katerimi so tudi številne fizične osebe.

Andrej Bertoncelj, minister za finance Foto: STA Že na tej točki bo hitro jasno, ali in kakšno je stališče države do morebitnega vstopa Nemcev v Savo Re. Po veljavni strategiji upravljanja kapitalskih naložb države velja njen delež v Savi Re za pomembno naložbo. To pomeni, da mora država v Savi ohraniti najmanj kontrolni delež (25 odstotkov + ena delnica) in hkrati zagotoviti, da nihče od drugih zasebnih lastnikov ne presega trenutnega državnega deleža.

V zadnjem mesecu je država svoj neposredni delež v Savi Re še povečala. V začetku maja je od Abanke za 11 milijonov evrov kupila slabe štiri odstotke delnic Save Re, ki jih je država prejela namesto dela dividend. Prejšnja vlada Mira Cerarja sicer ni sprejela predloga SDH, po katerem bi se Sava Re uvrstila med strateške naložbe, torej tiste, ki niso na prodaj. Kakšno je mnenje sedanjega ministra za finance Andreja Bertonclja o tej možnosti, bomo preverili danes.

Allianz kupuje tudi stranke Erga

Ni skrivnost, da si želi Allianz že dlje časa okrepiti položaj na slovenskem trgu. Po tem, ko Nemcem leta 2007 prve vlade Janeza Janše ni uspelo prepričati o prevzemu Zavarovalnice Triglav, je maja 2008 Allianz sam vstopil na naš trg. Do julija lani so tržili zgolj zavarovalniške storitve za pravne osebe, od julija lani pa to počnejo tudi za fizične osebe, mala in srednja podjetja. Lani so zbrali za nekaj več kot 12 milijonov evrov premij, kar pomeni 0,5-odstotni tržni delež.

Zadnje aktivnosti Allianza v Sloveniji kažejo, da bodo že v kratkem naskakovali mesta, ki jih zasedajo uveljavljene zavarovalnice. Po neuradnih informacijah kupujejo portfelj strank nemške zavarovalniške skupine Ergo, ki se umika iz regije. Začeli so se tudi intenzivneje oglaševati. Zaradi velikanske finančne moči in znanja jim gre na roko tudi digitalizacija zavarovalniških storitev, kjer imajo prednost pred tekmeci. Podobno je pri zavarovalnih produktih na področju kibernetskega tveganja.

V zadnjem obdobju so dobili tudi nekatere večje posle z javnimi naročniki. Med drugim so sklenili 100 tisoč evrov vredno pogodbo z Mestno občino Murska Sobota, pred nekaj meseci pa tudi z Mestno občino Ljubljana. Že od prej so bili njihove stranke NLB Leasing, SNG opera in balet, več fakultet ljubljanske univerze ...

Kaj vse združuje Sava Re

A Nemci so v dobrih desetletjih dodobra spoznali, da je na slovenskem trgu, ki je že tako razmeroma majhen, zelo težko doseči večjo organsko rast, saj zaradi domače in tuje konkurence zahteva visok vložek v tržni delež. Hkrati je Allianz v Slovenijo vstopal prek madžarske podružnice, kar so zdaj Nemci očitno dojeli kot napako. Od lani pri nas delujejo prek družbe iz Zagreba.

Prisotnost Zavarovalniške skupine Sava v regiji. Foto: posnetek zaslona "Operacija Sava Re" bi seveda že na kratek popolnoma spremenila položaj. Sava Re je namreč krovna družba v Zavarovalni skupini Sava, ki združuje še:

- Zavarovalnico Savo (nekdanjo Zavarovalnico Maribor), premoženjske zavarovalnice Sava neživotno osiguranje (Srbija), Sava osiguruvanje (Severna Makedonija), Illyria (Kosovo), Sava osiguranje (Črna gora) in ERGO osiguranje (Hrvaška),

- življenjske zavarovalnice Sava životno osiguranje (Srbija), Illyria Life (Črna gora) in ERGO životno osiguranje (Hrvaška).

- Sava pokojninsko družbo (prej Moja Naložba), ki ima več kot 33 tisoč zavarovancev dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Rekordno poslovanje in dobiček

Skupina zaposluje več kot 2.600 ljudi, konec marca pa je imela 1,8 milijarde evrov bilančne vsote, kar je 6,3 odstotka več kot konec leta 2018. Po tem, ko je že lani ustvarila 43 milijonov evrov čistega dobička, kar je bilo največ doslej, ga je letos drastično izboljšala. Dobiček je bil namreč v prvih treh mesecih višji za več kot tretjino in je znašal skoraj 11 milijonov evrov. "Na rast čistega dobička je vplivalo ugodno škodno dogajanje in izboljšanje stroškovne učinkovitosti," so pojasnili v Savi Re.

David Kastelic, prvi mož Zavarovalnice Sava Foto: STA K dobremu rezultatu so pripomogli tudi prevzemi in rast obsega zbranih zavarovalnih bruto premij. V prvem četrtletju je bilo teh za 171,6 milijona evrov, s čimer so bile za 2,8 odstotka višje v primerjavi z enakim obdobjem lani. S tem Sava Re, ki jo vodi Marko Jazbec, sledi tudi splošni rasti domačega zavarovalniškega trga, ki traja že vrsto let. V letošnjem letu so zavarovalnice zbrale za štiri odstotke več premij.

Rast bruto premij po njihovih navedbah izvira iz pozavarovanj (6,5-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj v tujini (12,3-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v Sloveniji (2,6-odstotna rast), medtem ko so bruto premije premoženjskih zavarovanj v Sloveniji in življenjskih zavarovanj v tujini ostale na ravni preteklega leta. Najbolj se je poznal upad premij iz zavarovanja požara in elementarnih nesreč, medtem ko so jih vrednostno največ pridobili pri avtomobilskih zavarovanjih.