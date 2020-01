Dragonja zapušča položaj državnega sekretarja

Metod Dragonja s 3. marcem odhaja s položaja državnega sekretarja na ministrstvu za finance, so za STA potrdili na ministrstvu in kot razlog za njegov odhod navedli upokojitev. Spletne Finance medtem navajajo neuradne informacije, po katerih naj bi Dragonja odhajal predvsem zaradi nestrinjanja s podaljšanjem življenjske dobe DUTB.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) naj bi namreč dobila nove pristojnosti, kot je gradnja stanovanj in domov za starejše, za kar bi ji podaljšali življenjsko dobo tudi po letu 2022, poroča STA.

Dodatni razlog za upokojitev Dragonje naj bi bilo tudi generalno nestrinjanje s šefinjo stranke, v katero uradno sodi, Alenko Bratušek, še dodajajo Finance.

Pot Dragonje: Od Janeza Drnovška do 2TDK

Dragonja se je po končanem študiju na ljubljanski ekonomski fakulteti zaposlil v Leku, ki ga je pozneje več kot 15 let vodil kot generalni direktor in predsednik uprave. Med letoma 2005 in 2007 je vodil predstavništvo Leka v Moskvi, v obdobju od leta 2008 do konca leta 2013 pa je bil direktor tamkajšnjega predstavništva Nove Ljubljanske banke, je razvidno iz podatkov na spletnih straneh finančnega ministrstva.

V obdobju 1996-1999 je bil minister za gospodarske dejavnosti v vladi Janeza Drnovška. Od februarja 2014 do septembra 2014 je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v vladi Alenke Bratušek, od septembra 2014 do julija 2016 pa državni sekretar na ministrstvu za finance, kjer je bil odgovoren za upravljanje podjetij v državni lasti in za usmerjanje delovanja DUTB, piše STA.

Od oktobra 2016 do julija 2018 je bil zaposlen v podjetju 2TDK - najprej kot svetovalec direktorja, nato kot generalni direktor. Septembra 2018 je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za finance.