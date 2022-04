Dostava v roku nekaj ur – zdaj že nujnost spletnega nakupovanja!

Oglasno sporočilo

Pred desetletjem je bil koncept dostave Same Day , ko kupec opravi spletni nakup in dobi izdelke dostavljene na svoj prag že isti dan, praktično nepredstavljiv v svetu spletne trgovine. A tehnologija je omogočila velik napredek pri izboljšanju izkušnje spletnega poslovanja in nakupovanja. To je postalo izjemno učinkovito, hitrejše in enostavnejše. Posledično se je izboljšala tudi storitev in dostavna izkušnja.

Konkurenčne inovacije in tekmovalen trg so tako privedli do velike ponudbe hitre dostave, kar pa je oblikovalo tudi visoka pričakovanja spletnih kupcev. Ti zdaj ne le želijo ekstremno hitro dostavo, temveč tako storitev tudi pričakujejo. Ekstra hitra dostava je iz nečesa, kar je bilo "good to have", postala "must have" za spletne trgovce in ponudnike dostavnih storitev. Kaj lahko ob tako hitrem razvoju dostave ponudijo spletni trgovci in kakšne prednosti to predstavlja za spletne kupce?

Pomembnost hitre dostave pri spletnih nakupih

Epidemija covid-19 je vplivala na nakupovalne navade Slovencev in pripomogla k izrazitemu trendu rasti spletnega nakupovanja. Zaradi omejitev, s katerimi smo se srečevali v zadnjih dveh letih, so se nakupovalne navade potrošnikov precej spremenile, spremenil pa se je tudi način kupovanja. Bolj kot število novih spletnih kupcev tako narašča frekvenca in intenzivnost spletnih nakupov pri obstoječih kupcih (84 %), kar je razvidno iz raziskave Shopper's Mind 2021.

Spletni kupci v večini nakupujejo v domačih spletnih trgovinah, enako stanje pa opažajo tudi v tujini. Zaradi zapiranja meja in težav z dostavo v času epidemije je število spletnih nakupov iz tujine nekoliko upadlo (z 220 milijonov letno na 216 milijonov). Medtem pa Kitajska, Velika Britanija in Nemčija še vedno ostajajo najbolj priljubljene države, od koder naročamo želene izdelke (Ecommerce 2022).

Starostna struktura spletnih nakupovalcev se v zadnjih treh letih ni bistveno spremenila, saj med najštevilčnejšimi spletnimi nakupovalci še vedno ostajajo predstavniki generacij X (44 %, kupci, rojeni med letoma 1965 in 1980) in Z (33 %, kupci, rojeni od konca leta 1990 do danes) (Shopper's Mind 2021).

Tako je trenutno stanje trga spletne trgovine, a kaj to pomeni za področje dostave kupljenih izdelkov?

Raziskava Shopper’s Mind 2022 torej kaže, da se je pogostost spletnega nakupovanja ponovno povečala, saj kar 48 odstotkov spletnih kupcev opravi nakup prek spleta vsak mesec, kar 73 odstotkov pa je takih, ki se za spletni nakup odločijo vsaj štirikrat letno. Take množice kupcev in njihovih potreb ter želja absolutno ne smemo zanemariti. Trend spletne trgovine namreč kaže, da smernice določajo potrošniki sami, naloga trgovcev in ponudnikov dostavnih storitev pa je agilno prilagajanje trgu e-commerce. Uvajanje novih tehnologij, eksperimentalnih modelov dostavnih verig za povečanje volumna pošiljk, pospeševanje hitrosti dostave in dodatnih storitev za povečanje nakupne izkušnje – vse to je del nove dejanskosti spletne trgovine.

Največji izziv, s katerim se srečujejo ponudniki storitev, še vedno ostaja dostava isti dan oz. dostava v roku nekaj ur, t. i. Same Day Delivery. Dejstvo je, da so sodobni potrošniki zahtevni in si želijo (če že ne pričakujejo) veliko množico dostavnih možnosti. To jim omogoča tudi finančno fleksibilnost (kjer lahko plačajo več za hitrejšo dostavo ali pa manj za nekoliko daljši čas dostave).

Izkušnje zadnjih let so mnogo kupcev prepričale v veliko smiselnost in priročnost t. i. pick-up pointov, saj so bile v luči epidemioloških razmer predstavljene kot varen način prevzema blaga, ki je hkrati tudi finančno ugoden, saj se kupec tako izogne strošku dostave izdelkov na domači ali drug izbrani naslov.

Do tu – vse lepo in prav. A pravo vrednotenje finančnega zalogaja celotne nakupne storitve, od naročila do dostave, je vendarle nekoliko drugačno. Vse prepogosto se namreč zgodi, da si v preprosti kalkulaciji in procesu odločanja o dostavi ter specifični vrsti dostave kupci ob izbiri možnosti "pick-up pointov" ne predstavljajo recimo stroškov goriva, ki ga bodo porabili na poti do prevzemnega mesta in nazaj ali pa celo stroška njihovega časa, ki bi ga lahko porabili drugače – če bi se odločili za dostavo do domačega praga.

Očitno je, da se delež spletnih kupcev, ki želijo dostavo v roku dneva ali dveh, hitro povečuje. Takih kupcev je kar 34 odstotkov, tistih, ki so pripravljeni počakati še kakšen dan ali dva več, pa 37 odstotkov. Tesno jim sledijo spletni kupci, ki si želijo kupljeni izdelek prejeti še isti dan oziroma v roku le nekaj ur (takih je pri nakupih izdelkov prek spleta že osem odstotkov, pri nakupih v blagovnem segmentu bele tehnike pa kar 11 odstotkov), kar kaže na rastoč trend možnosti Same Day Delivery.

Še večja pričakovanja je mogoče opaziti pri spletnih nakupih različnih storitev. Delež tu je že zdaj izjemno visok, saj kar 34 odstotkov spletnih kupcev želi kupljeni izdelek prejeti v najkrajšem mogočem času oz. v nekaj urah. Te številke omenjeno skupino kupcev postavljajo v vrh izbir dostavnih možnosti, malce več (39 %) je le tistih, ki so na svoj paket pripravljeni počakati en dan ali dva dneva (Shopper's Mind 2021).

Kaj trenutno menijo spletni kupci o dostavi v roku nekaj ur?

V sodelovanju z GLS smo na Ceneje.si pripravili anketo o pomembnosti hitre dostave pri spletnih nakupih. Med 213 moškimi in ženskami (starostna skupina od 18 do 50+ let) smo preverili, kako pomembna se jim zdi hitra dostava, koliko bi bili pripravljeni plačati za takšno storitev in za katere izdelke se jim zdi pomembnejša.

Kaj smo ugotovili?

Kar 56,8 odstotka spletnih kupcev pričakuje hitro dostavo v roku enega dneva. 36,6 odstotka je takih, ki želijo svoj paket prejeti v 2–3 dneh, 4,2 odstotka jih je pripravljenih čakati 3–5 dni, le 2,4 odstotka pa je takšnih, ki se jim hitra dostava ne zdi pomembna.

Večini vprašanih se torej zdi dostava pomembna in jo hkrati pričakujejo v roku enega dneva, zato so s kar 73,2 odstotka podprli idejo, da bi želeli izdelek dobiti znotraj treh ur, če bi spletni trgovec to omogočal. Ravno tako bi dostavo v roku treh ur kar 74,7 odstotka ljudi želelo imeti tudi zunaj Ljubljane, veliko jih namreč ne živi v prestolnici ali pa dnevno migrirajo v različne dele Slovenije.

Kakšna je torej možnost hitre dostave v Sloveniji?

Smiselno, če ne celo nujno, je torej pri naslednjem spletnem nakupu preveriti, kakšne možnosti dostave so vam na voljo in kdo tako možnost dostave, ki vam najbolj ustreza, tudi ponuja. Če si želite že v prihodnjih treh urah testirati svoj pametni telefon, ki ste ga kupil v spletni trgovini, ali pa se do bližnje pekarne že sprehoditi v novih supergah, preverite možnost hitre dostave, v roku le nekaj ur.

Med hitro odzivnimi ponudniki dostavnih storitev, ki se ustrezno prilagajajo spreminjajočim se razmeram na trgu, je tudi največji ponudnik dostavnih storitev v Sloveniji, GLS, ki zdaj ponuja Same Day Solution – novo storitev, ki zagotavlja, da boste tisto, kar naročite danes, prejeli že v roku treh ur.

Oglejte si videopredstavitev nove storitve tukaj:

