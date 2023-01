Vsi najmočnejši motorji svetovnega gospodarstva – Evropa, ZDA in Kitajska – bodo letos imeli velike težave in majhno gospodarsko rast, je v intervjuju za ameriški medij CBS dejala direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalina Georgieva. Po njenih besedah se bo tretjina sveta znašla v recesiji. "Tudi države, ki uradno ne bodo v recesiji, bodo čutile posledice. Stotine milijonov ljudi bo prizadetih," je poudarila Georgieva.

Že oktobra lani je IMF znižal napoved za svetovno gospodarsko rast za leto 2023. Med glavnimi razlogi za ohlajanje gospodarstev je IMF navedel rusko invazijo Ukrajine, visoko inflacijo ter naraščajoče obrestne mere.

2023 IMF PREDICTION: “We expect one-third of the world economy to be in recession,” IMF Managing Director Kristalina Georgieva tells @margbrennan. But, a strong U.S. labor market might help the world get through a difficult year, she says. pic.twitter.com/Vbhj478pFo