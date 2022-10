Deset let strokovnosti, izkušenj in visoke kakovosti ter posebno darilo za vse kupce

Oglasno sporočilo

Malo je slovenskih podjetij, ki so v zadnjih desetih letih dosegla takšno rast in uspešen preboj v tujino, kot je to uspelo Skupini Hanus, kjer so specializirani za razvoj, proizvodnjo, prodajo in montažo visokokakovostnih garažnih vrat. Danes jim zaupa več kot 20 tisoč zadovoljnih gospodinjstev po Sloveniji in tujini, zato so se odločili, da ob tako pomembni obletnici, kot je deset, za nove kupce pripravijo posebne ugodnosti.

Daniel Hanžekovič, direktor podjetja Skupina Hanus, d.o.o. Foto - primerjam.si.

"Naši začetki so bili skromni, pogoji dela pa povsem drugačni, kot jih poznamo danes. V teh desetih letih se je ogromno spremenilo, ena stvar pa je ostala enaka, to je naše poslanstvo. Spremljati, slišati in razumeti kupce ter biti vedno korak spredaj," pojasnjuje ustanovitelj in direktor podjetja Daniel Hanžekovič ter misel končuje z besedami: "Teh deset let je bilo izjemno popotovanje, na katero sem se podal skupaj z družino, zaposlenimi, partnerji in navsezadnje s sodelavci, brez katerih ne bi bili tu, kjer smo. Skupaj smo doživeli že ogromno in veselim se, da vidim, kaj nam prinaša prihodnost."

Zaposleni so srce podjetja

Kot pravijo v podjetju Skupina Hanus, d.o.o., je bila ekipa na začetku majhna, a iznajdljiva, pogumna, predvsem pa vztrajna. Danes v Skupini Hanus zaposlujejo več kot 35 usposobljenih strokovnjakov z različnih področij, prav tako sodelujejo s številnimi zunanjimi podizvajalci. V desetih letih so z visokokakovostnimi garažnimi vrati opremili več kot 20 tisoč gospodinjstev in industrijskih objektov v Sloveniji ter zunaj naših meja.

Garažna vrata Hanus so pri kupcih prepoznana kot visokokakovostna, kar je zagotovo pripomoglo k temu, da Slovenci vedno raje in pogosteje posegamo po slovenskih produktih. V podjetju so ponosni na lastne proizvodne procese in inovativne rešitve, s katerimi kupcem odpirajo vrata v lepšo prihodnost. Z nenehnimi izboljšavami in tehnološkim razvojem skrbijo, da so njihova garažna vrata do uporabnikov še prijaznejša in preprostejša za uporabo. Kot radi rečejo, ponujajo vse, kar ponujajo največji, tudi tisti zunaj naših meja.

Sekcijska garažna vrata

Hanus obdaruje nove kupce

Ob praznovanju tako pomembne obletnice, kot je deseta, so se v podjetju Skupina Hanus, d.o.o., odločili, da bodo vsem, ki se odločijo za nakup rolo garažnih vrat (velja za 77-milimetrske lamele) do ponedeljka, 31. 10. 2022, podarijo protivetrno zaščito

Glede na podnebne spremembe in dogajanje v letošnjem poletju, ko skorajda ni bilo tedna, ko se ne bi borili z močnimi vetrovi, ki so uničevali vse pred seboj in škodo povzročali tudi na garažnih vratih, je protivetrna zaščita za rolo garažna vrata odlična rešitev. Kot kaže, močnejši vetrovi in sunki postajajo stalnica. Največje hitrosti veter v Sloveniji sicer dosega v Primorju, na Krasu in v Vipavski dolini, med bolj vetrovna območja pa spadajo še Gorenjska, Logarska dolina, Zasavje in območje pod Pohorjem.

Sekcijska dvižna garažna vrata

Zahvaljujoč inovacijam, ki jim v podjetju Skupina Hanus, d.o.o., namenjajo veliko pozornosti, se da škodo omiliti tudi na garažnih vratih. Ker so rolo garažna vrata sestavljena iz posameznih lamel, veter ni njihov najboljši prijatelj. Zaradi svoje strukture so vetru bolj izpostavljena kot drugi tipi garažnih vrat.

"Razvili smo popolnoma nov in unikaten sistem vodil, ki vetrni razred rolo garažnih vrat povečajo za kar dva," pravi Daniel Hanžekovič in pojasnjuje, "rolo garažna vrata so sestavljena iz več gibljivih delov in posledično niso tako trdna. Če gre za večjo površino, na primer industrijska vrata, se lahko veter hitreje ujame v lamele, vrata pa delujejo kot jadro. Rolo se napne, in če je veter premočan, lahko lamele iztrga iz vodil. O tem, kakšna škoda nastane, mi verjetno ni treba izgubljati besed."

Naloga protivetrnih zaključkov na lamelah je, da vrata sidrajo, s tem pa preprečijo, da bi jih veter iztrgal iz vodila. Dodaten plus teh zaključkov je tudi ta, da lahko preprečijo protibočni zdrs vrat zaradi neravnih tal, obenem pa izboljšajo tudi protivlomno varnost.

Rolo garažna vrata

Akcija velja še natanko sedem dni, zato ne oklevajte in hitro preverite možnosti na info@hanus.si ali si s pomočjo konfiguratorja oblikujte garažna vrata po svojih željah.

Naročnik oglasnega sporočila je SKUPINA HANUS, D.O.O.