Delnice NVIDIA narasle za več kot 150 odstotkov od začetka leta 2023

24. maja je NVIDIA objavila odlične poslovne rezultate, ki presegajo pričakovanja o zaslužku in prihodkih od prodaje. Podjetje je dejalo, da povpraševanje po čipih AI še vedno narašča. Ko so se naslednji dan trgi zaprli, so delnice podjetja skočile za 24,4 %, kar predstavlja približno 184 milijard dolarjev povečanja vrednosti podjetja v samo enem dnevu, kar je največji enodnevni dobiček od vseh ameriških delnic.

Vrednost podjetja je zdaj okoli 939 milijard dolarjev – to je prvo podjetje, ki proizvaja čipe in se je približalo vrednosti bilijon dolarjev, zdaj pa se je pridružilo velikanskim najbolje ocenjenim podjetjem, kot so Apple, Microsoft in Tesla.

Izvršni direktor podjetja Jensen Huang je dejal, da bo obstoječa strojna oprema v podatkovnih centrih, vredna približno bilijon dolarjev, nadomeščena s čipi AI, kar bo podjetju omogočilo, da v celoti zadovolji povpraševanje. Mnogi analitiki verjamejo, da bo razvoj umetne inteligence revolucioniral računalništvo in imel pomemben vpliv na človeško uspešnost.

Investicijske banke so, potem ko so spoznale, da bo cena družbe verjetno narasla, takoj spremenile svoje ciljne cene v nekaj urah po objavi rezultata. JP Morgan je podvojil ciljno ceno z 250 na 500 dolarjev, Barclays pa je tudi povečal ciljno ceno na 500 dolarjev. Letos je Nvidia narasla za 159,9 %, vendar mnogi vlagatelji menijo, da je to šele začetek za podjetje.

