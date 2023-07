Damian Merlak pokazal svoje 20-milijonsko stanovanje v Dubaju #video

Kot je pojasnil, je stanovanje kupil leta 2019 za približno osem milijonov evrov, pred nekaj meseci pa je dobil ponudbo, da ga proda za 20 milijonov dolarjev, a se ga je odločil obdržati zase: "To je bila ponudba resnega kupca, ki je bil pripravljen plačati s takojšnim nakazilom na bančni račun, a sem se odločil, da ne prodam."

Kako poteka gradnja in kako bo videti končano stanovanje, poglejte v spodnjem posnetku:

Do dvonadstropnega stanovanja pelje zasebno dvigalo

Dvonadstropno stanovanje se nahaja povsem na vrhu stolpa, ki je v lasti podjetja Dubai Properties. "Gre za dupleks stanovanja v dveh nadstropjih v izmeri 900 kvadratnih metrov, z garažo za šest avtomobilov in zasebnim dvigalom. Stanovanje se začne že v pritličju, kjer nas zasebno dvigalo pelje od pritličja do 45. ali 46. nadstropja. V prvem (45. nadstropju) je splošni del stanovanja, v drugem (46. nadstropju) pa direkten vstop v glavno spalnico," je Merlak opisal nekaj osnovnih podrobnosti njegovega stanovanja in dodal, da se gradnja bliža koncu.

Kot je pojasnil, so odstranili "vse do betona", kar vključuje strojne in elektro inštalacije, in vse naredili na novo.

V posnetku, ki ga je delil na svojem profilu na YouTubu, je Merlak pokazal, kako bo videti stanovanje, ko bo povsem zaključeno. Povedal je, da bo imel v njem med drugim ogromen videozaslon, dolg šest metrov in visok tri metre, pokazal pa je tudi fantastičen pogled na Dubaj iz glavne spalnice, kjer je mogoče videti Dubajsko oko (Dubai Eye) in otok v obliki palme Palm Jumeirah.

Zunanjost stolpa, v katerem se nahaja dvonadstropno luksuzno stanovanje Damiana Merlaka. Foto: Google Street View

Leta 2019 je kupil štiri propadajoče hotele v Bohinju

Kot smo že poročali, je Damian Merlak po zadnjih podatkih osmi najbogatejši Slovenec. Njegovo premoženje v letu 2022 je ocenjeno na 212 milijonov evrov. Večji del tega premoženja je ustvaril s podjetjem Bitstamp, eno največjih borz s kriptovalutami na svetu, ki ga je leta 2018 za 400 milijonov dolarjev prodal korejskemu podjetju Nexon.

Je tudi lastnik in ustanovitelj menjalnice Tokens.net ter soustanovitelj podjetja Ngen. Leta 2019 je za osem milijonov evrov kupil tudi štiri propadajoče hotele v Bohinju in skupaj s prijateljem Juretom Repanškom ustanovil podjetje Alpinia, ki se ukvarja z obnovo in upravljanjem kupljenih hotelov. Apartmaje Triglav so odprli že štiri mesece po nakupu, Hotel Bohinj so v celoti prenovili in odprli julija 2021, trenutno pa poteka prenova hotela Zlatorog.

Damian Merlak ob odprtju prenovljenega Hotela Bohinj julija 2021 Foto: Mediaspeed

Preberite tudi: