Coca-Cola HBC Slovenija zagotavlja 100-odstotno reciklabilnost embalaže za pijače

Oglasno sporočilo

Podjetje v prvem trajnostnem poročilu izkazuje pozitiven družbeno-ekonomski prispevek. Izboljšave na področju embalaže, zmanjševanje izpustov CO 2 in porabe energije, aktivnosti za spodbujanje vključenosti in raznolikosti zaposlenih ter projekti za izboljšanje kakovosti življenja ljudi v Sloveniji ... Vse to so dosežki družbe Coca-Cola HBC Slovenija, ki jih je ta predstavila v svojem prvem trajnostnem poročilu za leti 2019 in 2020. Podjetje tako na odgovoren način uresničuje svojo vizijo vodilnega ponudnika pijač za vsakega potrošnika v vsakem trenutku dneva.

V podjetju Coca-Cola HBC Slovenija se zavedajo, da so ohranjanje vodilnega položaja na trgu, prihodki, ugled in zaupanje zelo odvisni od kakovosti izdelkov, pa tudi trajnostnega in družbeno odgovornega delovanja. Zato si nenehno prizadevajo zadovoljiti pričakovanja potrošnikov, čim bolj zmanjšati svoj vpliv na okolje na eni strani in čim bolj povečati pozitiven vpliv na svoje stranke, sodelavce, dobavitelje in skupnost na drugi.

Ruža Tomić Fontana, generalna direktorica družbe Coca-Cola HBC Adria, ob izdaji prvega trajnostnega poročila za Slovenijo pojasnjuje: "S tem poročilom za leti 2019 in 2020 prikazujemo svoj napredek na pomembnih področjih, kot je zmanjšanje vpliva našega delovanja na okolje in ustvarjanje priložnosti za rast vseh členov v naši vrednostni verigi. Skrivnost našega dolgoročnega uspeha je v nenehnem prilagajanju spremembam, izboljševanju naših izdelkov, načina dela ter odnosov, ki jih negujemo znotraj in zunaj podjetja. Dolgoletna predanost spodbujanju rasti naših deležnikov in okolja, v katerem delujemo, predstavlja močno podlago za spopadanje z vsemi izzivi, ki so pred nami. Hkrati predstavlja motivacijo za še bolj predano delo za doseganje ciljev, ki nas vodijo v bolj trajnostno skupno prihodnost."

Podjetje, ki je v Sloveniji prisotno od leta 1968, na tem trgu nima lastnega proizvodnega obrata, temveč pri oskrbi kupcev in potrošnikov sodeluje z drugimi polnilnicami. Kljub temu se v Coca-Coli HBC Slovenija zavedajo svojega vpliva, ki nastaja predvsem v povezavi s transportom in prodajo izdelkov ter nastajanjem odpadkov po njihovi uporabi. Skupaj s svojimi dobavitelji in partnerji si zato v podjetju in na ravni skupine Coca-Cola HBC prizadevajo oblikovati bolj trajnostno embalažo in zagotoviti, da embalaža pijač ne konča kot odpadek.

Kot del skupine Coca-Cole HBC v slovenski podružnici prispevajo k uresničevanju zavez trajnostnega razvoja na ravni skupine do leta 2025 v smeri doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2040 (t. i. NetZeroby40). Hkrati podjetje Coca-Cola HBC Slovenija kot glavni distributer izdelkov družbe The Coca-Cola Company v Sloveniji zasleduje vizijo Svet brez odpadkov, ki je pobuda te družbe in katere cilj je do leta 2030 pomagati zbrati in reciklirati enako količino steklenic ali pločevink, kot jih bodo v podjetju prodali.

In na kaj so v slovenskem podjetju v letih 2019 in 2020 najbolj ponosni? To je deset ključnih dosežkov iz trajnostnega poročila:

100-odstotna reciklabilnost embalaže za pijače ,

embalaže za pijače 18-odstotni delež reciklirane surovine v PET-embalaži za brezalkoholne pijače v letu 2020,

za brezalkoholne pijače v letu 2020, zmanjšanje izpustov CO 2 iz vozil za 14 %, zmanjšanje skupne količine izpustov CO 2 za 7 % in skupne porabe energije za 13 % v 2020 glede na leto prej,

zmanjšanje skupne količine izpustov CO za 7 % in skupne porabe energije za 13 % v 2020 glede na leto prej, zagotavljanje 54-odstotnega deleža energetsko učinkovite hladilne opreme na prodajnih mestih,

na prodajnih mestih, ozaveščanje o odgovornem ravnanju z odpadno embalažo in pomenu varovanja okolja pod okriljem projekta Moja reka si od leta 2009 do 2019,

in pomenu varovanja okolja pod okriljem projekta od leta 2009 do 2019, spodbujanje razvojnega potenciala 85 sodelavcev , med katerimi je 46 % žensk ,

, med katerimi je , zagotavljanje spoštljivega odnosa do zaposlenih s podpisom izjave o poslanstvu in viziji raznolikosti in vključenosti ter ustanovitvijo odbora za raznolikost in vključevanje,

ter ustanovitvijo aktivno podpiranje lokalne skupnosti in izvajanje programov za izboljšanje kakovosti življenja,

omogočanje pridobivanja znanj 411 mladim za boljšo konkurenčnost na trgu dela pod okriljem izobraževalnega projekta Coca-Colina priložnost za mlade od leta 2017 do 2019 ,

za boljšo konkurenčnost na trgu dela pod okriljem izobraževalnega projekta od leta 2017 do 2019 podpiranje humanitarnih prizadevanj Rdečega križa Slovenije v 2020 prek organizacije The Coca-Cola Foundation z donacijo v višini 83.500 evrov.

Trajnostno poročilo je v skladu s standardi GRI pripravil Inštitut WISE na IEDC Poslovni šoli Bled. Celotno poročilo je na voljo tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.