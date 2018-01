Ciprčan po nakupih: po Merkurju kupil še tovarno na Celjskem

V družbi Valji iz Štor, ki zaposluje več kot 180 ljudi, se jim je uspelo rešiti pred najbolj črnim scenarijem. Dobili so novega lastnika, vendar bodo morali za to drago plačati.

Družba, ki se ukvarja s proizvodnjo valjev in ulitkov ter je eden od večjih zaposlovalcev na območju Celja, je bila še do nedavnega na robu prepada.

Kriza jo je pahnila v velike finančne težave. Z nenadnim in visokim upadom naročil so se namreč morali spopasti ravno v trenutku, ko so bili pri koncu večmilijonske investicije v novo livarno. Z njo so bistveno povečali proizvodne zmogljivosti.

V letu 2008 so prodali že za 8.010 ton obdelanih valjev, od tega so jih več kot tri četrtine izvozili v evropske in druge države. Obseg prodaje je dosegel 26 milijonov evrov.

Sedež družbe Valji v Štorah

Banke odpovedale posojilne pogodbe

Toda za financiranje ene od največjih naložb v svoji zgodovini so se do vratu zadolžili. Za odplačilo posojil in obresti so namenjali že večino ustvarjenega denarnega toka.

Zaradi tega so se Valji konec leta 2015 znašli v kritičnem položaju. Medtem ko so se z upniki dogovarjali o mirovanju finančnih obveznosti, dokler ne pripravijo načrta poslovne sanacije, so jim banke odpovedale veljavne posojilne pogodbe.

NLB in Hypo Leasing, ki sta bila daleč največja upnika Valjev, sta jim s tem dala jasno sporočilo, da se hočeta umakniti iz družbe. Zato je dolgoletni prvi mož in eden od največjih lastnikov Ivan Štrlekar, ki je bil leta 2008 tudi začasni prvi mož Skimarja, začel iskanje novih financerjev.

Odkupili terjatve in postali večinski lastniki

Našel jih je v investicijski družbi Elements Skladi, ki se ukvarja z odkupom slabih terjatev. Gre za nekdanjo družbo za upravljanje NFD, ki jo je leta 2014 že pod imenom Alpen Invest kupil poslovnež Savvas Liasis, največji lastnik podjetja Elements Capital Partners, ki domuje na Cipru.

Ivan Štrlekar, dolgoletni prvi mož Valjev, se je moral odpovedati pomembnemu lastniškemu deležu. Foto: STA Elements Skladi so Valjem zagotovili glavnino potrebnih sredstev in hkrati postali večinski lastnik družbe. Ali nameravajo zamenjati vodstvo in do kdaj predvidoma bodo ostali v lastništvu Valjev, še preverjamo.

Po naših informacijah je njihov sklad Elements Credit Opportunities I, specialni investicijski sklad slabih posojil, po neznani ceni odkupil za 10 milijonov evrov terjatev do Valjev. Še dodatne tri milijone evrov je s posojilom zagotovila Gorenjska banka.

Pomagali pri prevzemu Merkurja Podjetja iz skupine Elements v zadnjih letih postajajo vse pomembnejši igralec na slovenskem finančnem parketu. Pred časom so dejavnost razdelili na dva dela. Ciprsko podjetje Elements Capital Partners, največkrat v sodelovanju z ameriškim finančnim skladom York, odkupuje terjatve. Med drugim so kupili dolg bank do družb DZS Bojana Petana in Save. Zanimajo se tudi za terjatve do družbe Tuš Mirka Tuša. V Elements Skladih, ki so prav tako v lasti Liasisa, pa sta glavna menedžerja Dejan Rajbar in Aleš Škoberne. Tudi ta družba je v zadnjem obdobju izpeljala več velikih poslov. Sodelovali so z ameriškim skladom HPS, ki je nedavno za 28,5 milijona evrov kupil trgovsko dejavnost Merkurja. V začetku meseca so iz stečajne mase za pet milijonov evrov kupili stavbo na Miklošičevi 12, kjer so prostori okrajnega sodišča v Ljubljani.

Visoke obresti

Toda Valji bodo morali za finančno sanacijo in preživetje plačati visoko ceno.

Elements Skladi so namreč prevzeli 53-odstotni delež v lastništvu Valjev. To so naredili s pretvorbo štirimilijonskih terjatev v kapital družbe. Lastniški deleži vseh preostalih družbenikov so se zato prepolovili.

Dosedanji večinski lastnik, družba Valji Group, ima odslej le še 30-odstotni lastniški delež Valjev.

NLB je bila glavni financer Valjev, vendar se je želela umakniti. Na koncu je terjatve do družbe prodala Elements Skladom. Foto: Matej Leskovšek Na preostala posojila bodo morali Valji plačevati visoke obresti. Pri posojilu Elements Skladov te znašajo trimesečni EURIBOR s kar sedemodstotnim pribitkom. Pri Gorenjski banki je medtem pribitek za odstotno točko nižji.

Po naših izračunih bodo morali v Valjih plačevati okoli 130 tisoč evrov na mesec oziroma 1,6 milijona evrov na leto. Samo za obresti bo šlo nekaj manj kot 30 tisoč evrov.

Finančna sanacija bo predvidoma trajala do leta 2024, ko naj bi odplačali zadnji obrok.

Ali bodo Elements Skladi že pred tem poiskali novega, strateškega vlagatelja in preprodali Valje z dobičkom, še preverjamo.

Deleže odkupovalo podjetje iz davčne oaze

Med glavnimi osmoljenci reševanja Valjev bodo vodilni menedžerji. Ti so leta 2000 prevzeli štorsko livarno, ki je bila pred tem del Slovenskih železarn.

Štrlekar, že od menedžerskega prevzema prvi mož družbe, ima po novem le še 25-odstotni delež v družbi Valji Group, ki je zdaj 30-odstotna lastnica Valjev. Kljub vsemu podatki kažejo, da v resnici obvladuje bistveno večji delež.

Foto: Thinkstock Avgusta 2015 se je v lastništvu Valjev pojavilo podjetje New Machines and Technologies Ltd s karibskega otoka Dominika. V trenutku, ko je bila usoda Valjev najbolj negotova, je od več vodilnih delavcev odkupilo 46-odstotni delež.

Kdo se skriva za njim, uradno ni mogoče preveriti, saj ima sedež v eni od najmanj preglednih davčnih oaz na svetu. Po naših informacijah pa gre za Ihorja Balakliietsa iz Ukrajine, ki prek svojega podjetja NM&T tesno poslovno sodeluje z Valji.

Štrlekar je medtem v začetku decembra lani, ko je bilo že vse dogovorjeno z Elements Skladi, s podjetjem iz Dominike sklenil pogodbo o ustanovitvi nakupne opcije. Ta mu omogoča, da odkupi njegov delež v Valjih.

Kdo vse bo še utrpel izgubo?

Zaradi prodaje Valjev so visoko izgubo utrpeli tudi drugi delničarji. Gre za premožne in vplivne posameznike, ki vodijo jeklarno Štore Steel ali so njeni lastniki. Ta stoji v neposredni bližini Valjev.

Med večjimi družbeniki so:

Štore Steel,

družba pooblaščenka Železar Štore, ki je od certifikatske privatizacije v devetdesetih letih v lasti nekdanjih in zdajšnjih zaposlenih v štorski jeklarni,

podjetje Storkom, katerega največji lastnik je Anton Franulič, menedžer v skupini Štore Steel.

Njihov delež se je zaradi vstopa Elements Skladov v lastništvo prepolovil s 34 na 17 odstotkov.

Povečali naj bi dobiček

Kako so Valji poslovali lani, še ni znano.

V družbi veliko večino prihodkov ustvarijo s prodajo valjev. Foto: Valji Po podatkih z začetka leta pa so načrtovali, da bi prihodke od prodaje zadržali pri 23,6 milijona evrov. Od tega velika večina prodaje odpade na valje, pet odstotkov pa na litino.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) naj bi se povečal za 20 odstotkov na nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Čisti dobiček pa naj bi se povečal za polovico na 583 tisoč evrov.

"V letu 2017 nadaljujemo trend umirjene rasti v primerjavi z letom 2016, pri čemer dajemo poseben poudarek obvladovanju stroškov, razvoju novih kakovosti, maksimalnemu angažiranju na vseh trgih in dokončanju finančnega prestrukturiranja," je maja lani v letnem poročilu poudaril Štrlekar.