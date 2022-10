Cene plina v Evropi na najnižji ravni po juniju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene zemeljskega plina v Evropi so v današnjem trgovanju močno znižale. Ob začetku jutranjega trgovanja je bilo treba za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo v novembru odšteti 100 evrov za megavatno uro, kar je najnižja raven po letošnjem juniju.

Okoli 11.30 po srednjeevropskem času je bilo treba med trgovanjem za megavatno uro odšteti 98,50 evra.

Analitiki padec cen plina pripisujejo ugodnim temperaturam po Evropi, ki so bile doslej za ta letni čas razmeroma zmerne. Posledično bi se lahko nemška skladišča plina napolnila hitreje, kot je bilo načrtovano. Zasedenost tamkajšnjih skladišč plina trenutno presega 95 odstotkov. Obenem je možnost začetka dobave utekočinjenega naftnega plina nekoliko pomirila vlagatelje na trgih.

Poleg tega države EU pripravljajo ukrepe za omejitev cene plina. Voditelji EU so na četrtkovem zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o ukrepih za soočanje z energetsko draginjo, ki med drugim predvideva začasni dinamični cenovni koridor za transakcije z zemeljskim plinom. Gre za omejevanje cen na nizozemskem vozlišču za trgovanje z zemeljskim plinom TTF, ki velja za glavno trgovalno vozlišče v Evropi.

Poleg tega so se voditelji zavzeli za oblikovanje dodatnega indeksa za določanje cen plina v pogodbah, ki bo bolje odražal razmere na plinskem trgu, do začetka leta 2023. Določanje cen namreč trenutno temelji na indeksu, vezanem na TTF, ki pa ne odraža več razmer na trgu.

Rekordna cena plina znašala 342 evrov

Cene plina v Evropi se od konca avgusta, ko so dosegle rekordnih 342 evrov na megavatno uro, znižujejo. Kljub temu ostajajo na razmeroma visoki ravni. Leta 2020 so bile kotacije za terminsko pogodbo TTF pod mejo 20 evrov.

Cene plina so v Evropi občutno poskočile po izbruhu vojne v Ukrajini, dodatna rast pa je sledila ustavitvi dobave zemeljskega plina iz Rusije in poškodbam na plinovodih Severni tok 1 in 2.