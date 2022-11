Cantarutti odstopil z mesta generalnega direktorja GZS

Z GZS so sporočili, da je bila GZS v času vodenja Aleša Cantaruttija izjemno aktivna tako na področju splošne gospodarske in okoljske zakonodaje kot tudi socialnega dialoga. Aktivno je bila vključena v oblikovanje protivladnih zakonodajnih paketov za blažitev posledic epidemije covid-19, v zadnjem obdobju pa je bila in še vedno je intenzivno vpeta v pripravo ukrepov, ki naslavljajo energetsko draginjo, so zapisali v sporočilu za medije.

Predsednik GZS Tibor Šimonka je za novo generalno direktorico GZS s štiriletnim mandatom predlagal Vesno Nahtigal. Kot dosedanja izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko je bila že sedaj del najožjega vodstvenega tima. Je intenzivno vpeta v vse ključne aktivnosti GZS, zlasti v področje industrijske politike, naslavljanja energetske draginje ter zelenega prehoda. UO GZS bo o njenem imenovanju glasoval korespondenčno.