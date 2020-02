Bruselj napovedal, kakšna bo gospodarska rast Slovenije

Komisija je po pisanju STA ocenila, da bo rast slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2019 dosegla 2,5 odstotka, medtem ko je predlani znašala 4,1 odstotka. Rast so v zadnjem času poganjali predvsem zunanji dejavniki, gospodarsko razpoloženje pa se je poslabševalo in januarja komaj ostalo nad dolgoletnim povprečjem, je povzela.

Stopnja zaposlenosti bo po njenih pričakovanjih ostala na visoki ravni, ob tem pa se bo nadaljevala tudi rast plač. "Zasebna potrošnja bo ob teh predpostavkah rasla tako letos kot prihodnje leto, a bo rast zaradi slabšega gospodarskega razpoloženja nižja kot lani. Ob dvigu cen stanovanj se pričakuje več izdatkov za ta namen. Povečale naj bi se tudi naložbe v poslovne nepremičnine in javne investicije, piše STA.

Stopnja inflacije se je v drugi polovici lanskega leta upočasnila. Inflacija je v povprečju lani znašala 1,7 odstotka, leto prej pa 1,9 odstotka. Letos in prihodnje leto naj bi jo spodbujala rast plač. Indeks cen življenjskih potrebščin naj bi tako letos dosegel 1,9 odstotka, prihodnje leto pa dva odstotka.

Komisija, ki na leto objavi celovito napoved spomladi in jeseni, vmes pa še zimsko in poletno, ki ne vključujeta podatkov o javnih financah, je novembra lani Sloveniji za triletno obdobje poslabšala napoved, a ta ostaja precej nad povprečjem v območju evra.

Gospodarska napoved Bruslja za območje evra nespremenjena

Foto: Reuters Evropska komisija območju evra za letos in prihodnje leto napoveduje 1,2-odstotno rast BDP, kar je toliko kot v novembrski napovedi. Opozarja, da izziv za evropsko gospodarstvo ostajajo geopolitične napetosti, zlasti na področju trgovine. Poziva, naj države trenutne razmere izkoristijo za strukturne reforme, ki bi okrepile produktivnost in rast, piše STA.

Evropsko gospodarstvo sicer raste osmo leto zapored in bo še naprej raslo tudi prihodnje leto, trg dela ostaja močan in brezposelnost se še naprej zmanjšuje, a zunanje okolje je še vedno manj ugodno, ugotavlja komisija.

ZDA in Kitajska sta sicer sklenili trgovinski dogovor prve faze in vsaj začasno vnesli premirje v trgovinsko vojno, Združeno kraljestvo pa je nadzorovano izstopilo iz EU, pri čemer pa se zdaj odpira fronta pogajanj o prihodnjih odnosih. Napetosti z Iranom so se za zdaj umirile, so se pa v zadnjih tednih kot nova grožnja evropskemu gospodarstvu pojavili morebitno agresivno širjenje novega koronavirusa in njegovi učinki na svetovno gospodarstvo, še piše STA.

Kljub vsemu nespremenjena ostaja tudi napoved za celotno EU. Komisija Uniji za letos in prihodnje leto napoveduje 1,4-odstotno rast BDP.

V Nemčiji si lahko nekoliko oddahnejo

Po posameznih državah območja z evrom so bili jeseni podatki najbolj skrb vzbujajoči za Nemčijo in Italijo. V Nemčiji si lahko nekoliko oddahnejo, saj so po najnovejših podatkih komisije lani dosegli 0,6-odstotno rast BDP, kar je 0,2 odstotne točke več kot v jesenski napovedi. Bruselj je nemškemu gospodarstvu izboljšal tudi napovedi za letos in prihodnje leto, ko naj bi bila rast 1,1-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot v jesenski napovedi, še piše STA.

Italija še na slabšem

Obeti za Italijo so se medtem še poslabšali. Lani se je italijansko gospodarstvo po najnovejših podatkih komisije sicer okrepilo za 0,2 odstotka oz. za 0,1 odstotne točke več od jesenske napovedi, vendar pa je Bruselj napoved za letos in prihodnje leto znižal za 0,1 odstotne točke na 0,3 oz. 0,6 odstotka, poroča STA.

Najvišja rast na Malti

Gospodarstva vseh članic EU bodo po pisanju STA letos in prihodnje leto po napovedih Bruslja še rasla. Letos se najvišja rast obeta Malti (+ 4,0 odstotka), Romuniji (+3,8 odstotka) in Irski (+3,6 odstotka), prihodnje leto pa Malti (+3,7 odstotka), Romuniji (+3,5 odstotka) in Poljski (+3,3 odstotka).