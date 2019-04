Bratuškovi ni uspelo. Na Polzeli so ji rekli ne, v Braslovčah ji še bodo

Ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek ni uspelo prepričati občin Polzela in Braslovče v umik zahteve za oceno ustavnosti trase hitre ceste do Velenja. Bo ustavno sodišče odločilo že v četrtek?

Občina Polzela ne bo umaknila zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto Velenje–Šentrupert, ki je del tako imenovane tretje razvojne osi do Koroške.

To je na večerni izredni seji, ki je bila zaprta za javnost in medije, sklenil polzelski občinski svet. Zahtevo bo tako na četrtkovi seji obravnavalo ustavno sodišče. Jutri bodo o umiku zahteve odločali tudi občinski svetniki v Braslovčah. Po neuradnih informacijah naj bi večina svetnikov temu nasprotovala.

Odločitev polzelskih občinskih svetnikov pomeni epilog burnega dne, ki se je začel z razkritjem Siol.net, da se v dneh pred sejo ustavnega sodišča stopnjuje pritisk na lokalne skupnosti, ki so do zdaj nasprotovale trasi. Kot smo že poročali, je ministrica Bratuškova na današnjem sestanku župana občin Polzela in Braslovče, Jožeta Kužnika in Tomaža Žoharja, ponovno skušala prepričati v umik zahteve za ustavno presojo.

Jože Kužnik, župan občine Polzela Foto: Mediaspeed Po neuradnih informacijah naj bi jim pri tem ponujala hitrejšo izvedbo nekaterih državnih projektov v obeh občinah. "Vsekakor pa je cilj, da se odpravi ovire v postopkih za povezavo Koroške z osrednjo Slovenijo, torej, da se pospeši gradnja tretje razvojne osi," so v petek za Siol.net pojasnili na ministrstvu.

A pri tem Bratuškova očitno ni bila uspešna. Pred sedežem občine se je že med sejo zbralo več deset nasprotnikov predlagane trase hitre ceste. V večernih urah jim je župan Kužnik zagotovil, da občina Polzela zahteve za ustavno presojo ne bo umaknila.

O usodi izbrane trase hitre ceste bo tako imelo zadnjo besedo ustavno sodišče. Če bo to razsodilo v prid občin Braslovče in Polzela, bi bil državni prostorski načrt razveljavljen v delu, ki se nanaša na traso hitre ceste. To bi pomenilo, da bi moral Dars ponovno opraviti študijo različic in morda za hitro cesto izbrati drugo traso, kar bi gradnjo ceste do Velenja odmaknilo krepko v prihodnje desetletje.

