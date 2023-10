Bosta Slovenija in Republika Srbska izmenjavali finančne podatke?

Generalni direktor Fursa Peter Grum je v petek na bilateralnem srečanju gostil delegacijo davčne uprave Republike Srbske. Strinjali so se, da je izmenjava podatkov med davčnimi organi pomemben element v boju proti davčnemu izogibanju in utajam, ter poudarili pomen vzpostavitve učinkovitega upravnega sodelovanja med Slovenijo in Republiko Srbsko.

Kot so danes sporočili s slovenske finančne uprave (Furs), je Peter Grum na srečanju izrazil prepričanje, da je zaradi vse večje mobilnosti davčnih zavezancev in porasta čezmejnih transakcij vedno bolj pomembno, da Slovenija in Republika Srbska vzpostavita učinkovito upravno sodelovanje na področju obdavčevanja. Vodja delegacije davčne uprave Republike Srbske Goran Maričić je presodil, da so tovrstna srečanja priložnost za nadgradnjo in okrepitev sodelovanja.

Predstavniki obeh institucij so uvodoma obravnavali možnost posredovanja informacije o rezidentstvu Bosne in Hercegovine, ki jo slovenski davčni organ potrebuje v postopkih uveljavljanja ugodnosti iz konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, so v sporočilu za javnost pojasnili na finančni upravi.

Izmenjava informacije o rezidentstvu med davčnima organoma bi pomenila razbremenitev tako davčnih zavezancev kot tudi obeh davčnih organov. Zdaj namreč potrdila o rezidentstvu pridobivajo zavezanci sami.

Delegaciji sta se strinjali, da je izmenjava podatkov med davčnimi organi pomemben element v boju proti davčnemu izogibanju in utajam. V razpravi sta se zato dotaknili možnosti izmenjave podatkov o dohodkih in imetnikih deležev v podjetjih. To bi omogočilo preverjanje primerov prenosa poslovanja iz Slovenije v Republiko Srbsko.

Predstavniki slovenske davčne uprave so ob tem pojasnili, da so začeli postopek implementacije samodejne izmenjave podatkov o finančnih računih (Common Reporting Standard), ki bo omogočil samodejno izmenjavo informacij o finančnih računih, stanjih na teh računih, dividendah, kapitalskih dobičkih in drugih dohodkih, ki izhajajo iz sredstev na finančnih računih.

Delegaciji sta na srečanju govorili tudi o možnostih izvedbe sočasnega nadzora v obeh državah in operativnem sodelovanju inšpektorjev. Obravnavali so tudi možnosti medsebojne upravne pomoči pri izterjavi, so še sporočili s Fursa.