Bitcoin na vrtoglavih višinah, potem ko je Tesla podprla digitalno valuto

Cena bitcoina je prvič v zgodovini presegla 50 tisoč dolarjev. Skupna tržna kapitalizacija največje svetovne kriptovalute se je s to rastjo povzpela na 1.000 milijard ameriških dolarjev.

Cena bitcoina je v zadnjih treh mesecih poskočila za približno 187 odstotkov in nadaljevala neverjetno rast, potem ko je marca lani padla pod 4.000 dolarjev. Tržna kapitalizacija se je od konca septembra povečala za več kot 700 milijard dolarjev, kar kaže, da zdaj poleg navadnih ljudi želijo delež te donosne pogače tudi institucionalni vlagatelji.

Digitalni denar je bil deležen velike podpore po objavi novic, da velika podjetja, kot so Tesla, Mastercard in BNY Mellon, začenjajo kazati naklonjenost kriptovalutam.

Tesla je februarja objavila, da je kupila za 1,5 milijarde dolarjev bitcoinov, kar je povzročilo najnovejši močan skok digitalne valute. Poleg tega so iz Tesle sporočili, da bodo ob nakupih njihovih vozil sprejemali to kriptovaluto. Ta novica je povzročila zmedo in sprožila ugibanja, ali bodo največja svetovna podjetja kmalu bitcoin sprejela kot legitimno plačilno sredstvo, zaradi česar bi lahko rast te kriptovalute postala neustavljiva. Teslina odločitev je prišla kmalu po tem, ko je Elon Musk konec januarja na svojem računu na Twitterju omenil bitcoin, kar je povzročilo skok kriptovalut za 15 odstotkov.

Poleg Tesle je tudi Mastercard napovedal, da bo letos v določenem trenutku na svoji platformi dovolil nekatere kriptovalute, BNY Mellon pa je naslednji dan napovedal, da bodo njegove storitve na voljo za digitalni denar. Nato je Apple napovedal, da bo Apple Pay na svoji platformi začel podpirati plačila z bitcoini.

Cena bitcoinov se je leta 2020 povečala za štirikrat, od začetka leta pa je zrasla za več kot 70 odstotkov.

Viri: Reuters, Marketwatch, CNBC

