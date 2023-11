Berite Forbes Slovenija!

Oglasno sporočilo

Foto: Forbes

Z več kot 105 leti zgodovine je Forbes vodilni medij v globalnem merilu, ko gre za poslovne in ekonomske novice, zdaj pa je dostopen tudi v slovenskem jeziku. Digitalna izdaja Forbesa bo pokrivala širok spekter tem, med njimi poslovne novice, analize trgov, intervjuje z vodilnimi osebnostmi iz industrije, podjetniki in strokovnjaki. Bralcem bo predstavljala tudi globalno priljubljene Forbesove lestvice.

Forbes je uveljavljena medijska blagovna znamka, katere misija je spodbuditi sistemske spremembe v poslovanju, kulturi in družbi skozi zgodbe uspešnih posameznikov, podjetnikov in inovatorjev. To je blagovna znamka, ki navdihuje, izobražuje in spodbuja k dejavnosti.

"Navdušeni smo, ker je naš partner United Media zagnal Forbesove izdaje v Srbiji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini," je izjavil Peter Hung, predsednik Forbesa za licenčne izdaje. "Začetek delovanja teh novih globalnih izdaj v regiji Adria kaže Forbesovo neomajno posvečenost zagovarjanju globalnega podjetništva in krepitvi naše navzočnosti po vsej Evropi."

Peter Hung, predsednik Forbesa za licenčne izdaje Foto: Forbes

"Izjemno smo ponosni na to partnerstvo s Forbesom in navdušeni zaradi začetka delovanja petih licenčnih izdaj. V poslovnem svetu je dostopnost do ustreznih, točnih informacij in analiz ključnega pomena za sprejemanje dobrih poslovnih odločitev. Forbes je blagovna znamka z dolgo zgodovino in je tudi sinonim za zanesljivost, predanost pa tudi za prestiž. Je blagovna znamka, ki navdihuje. Zato smo zelo zadovoljni, da imamo priložnost uporabnikom v regiji predstaviti nove spletne portale, ki jim bodo prinašali ekskluzivne vpoglede in informacije o lokalnih in globalnih poslovnih priložnostih," je poudarila Aleksandra Subotić, izvršna direktorica družbe United Media.

Aleksandra Subotić, izvršna direktorica družbe United Media Foto: Forbes

Slovensko izdajo bo vodila Bojana Humar, uveljavljeno novinarsko ime na področju spremljanja dogajanja v svetu ekonomije.

"V središče novic, analiz, zgodb, intervjujev, reportaž bomo postavili ljudi. Zanimalo nas bo, kako razmišljajo, od kod črpajo ideje, kaj jih motivira, kaj so naredili prav in kaj je šlo narobe. Pogovarjali se bomo s podjetnicami in podjetniki, menedžerkami in menedžerji, ki jim je uspelo in so lahko v navdih, pa tudi s tistimi, ki se jim je zalomilo, saj se je tudi iz napačnih odločitev mogoče učiti. Izurjena ekipa Forbesa Slovenija bo tudi pozorno spremljala ravnanje z davkoplačevalskim denarjem in gledala pod prste vsem, ki s svojimi odločitvami vplivajo na gospodarstvo," poudarja.

Bojana Humar, uveljavljeno novinarsko ime na področju spremljanja dogajanja v svetu ekonomije Foto: Forbes

Pridružite se Forbesovi skupnosti v Sloveniji, ker sta z digitalno izdajo Forbes Slovenija posel in uspeh na dlani. Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in X.

Naročnik oglasnega sporočila je ADRIA NEWS S.A R.L.