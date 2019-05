Podražitev bencina in dizla, najvišje cene od lanske jeseni

Cena 95-oktanskega bencina se bo povišala za 0,6 centa na 1,355 evra, dizla pa za 1,3 centa na 1,292 evra za liter. Liter 95-oktanskega bencina bo od polnoči dražji za 0,6 centa, liter dizla pa za 1,3 centa.

Najvišje cene bencina in dizla od lanske jeseni

Za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina boste po novem odšteli 30 centov več, za 50-litrski rezervoar dizla pa 65 centov več. Gre za najvišje cene omenjenih pogonskih goriv od lanske jeseni.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja določajo sami, medtem ko cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva sami določajo le na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.