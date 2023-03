Bencin in dizel na Hrvaškem malenkost dražja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem od danes veljajo nove maloprodajne cene pogonskih goriv. Tako bencin kot dizel, katerih cena je bila zadnjih 14 dni izenačena, sta se podražila za dva centa na liter, in sicer na 1,40 evra. V Sloveniji se je cena bencina danes podražila na 1,374 evra, dizla pa na 1,504 evra.

Za dva centa se je podražil tudi liter modrega dizla in zdaj stane 0,90 evra, je sporočila hrvaška vlada. Nove cene pogonskih goriv bodo veljale naslednja dva tedna.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina od danes znašala 1,63 evra na liter, cena dizla 1,64 evra na liter, cena modrega dizla pa 1,02 evra na liter.

Med ukrepi, ki jih je za zajezitev cen pogonskih goriv sprejela hrvaška vlada, so nižje trošarine na energente in električno energijo ter znižanje trgovske marže. Trošarine na bencin znašajo 406 evrov na tisoč litrov, na dizel 353 evrov na tisoč litrov, trgovska marža pa je omejena na deset centov za liter bencina in dizla.