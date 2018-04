Andrej Bertoncelj začasni član uprave SDH

Upravi Slovenskega državnega holdinga (SDH) se bo 3. maja pridružil Andrej Bertoncelj. Foto: Bojan Puhek

Zaradi nepreklicnega odstopa članice uprave SDH Nade Drobne Popovič je nadzorni svet SDH zaradi zagotavljanja nemotenega in stabilnega poslovanja preveril zakonsko možnost pridobitve soglasja med člani nadzornega sveta.

Bertonclju enoletni mandat v upravi SDH

"Nadzorni svet SDH v sestavi Damjan Belič, Duško Kos, Igor Kržan in Janez Vipotnik je soglasno imenoval Andreja Bertonclja za člana uprave SDH z enoletnim mandatom. Funkcijo bo nastopil dne 3. maja, od takrat mu funkcija člana nadzornega sveta SDH miruje," so sporočili iz SDH.

Člani nadzornega sveta so se Drobne-Popovičevi, ki je 11. aprila iz osebnih razlogov nepreklicno odstopila, zahvalili za konstruktivno sodelovanje in opravljeno delo. Funkcijo članice uprave bo opravljala še do 11. junija, v vmesnem času pa bo izvedla tudi primopredajo poslov.

SDH lani ustvaril za 37 odstotkov manj dobička kot leta 2016

Nadzorni svet je na seji potrdil revidirano letno poročilo SDH in skupščini družbe, Vladi Republike Slovenije, naj na podlagi sprejetega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2017 in pozitivnega stališča o revizijskem poročilu za poslovno leto 2017 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2017.

SDH je sicer že konec marca objavil prvo nerevidirano in nekonsolidirano informacijo o lanskem poslovanju družbe. Holding je lani ustvaril 31,9 milijona evrov čistega dobička, kar je za 37 odstotkov manj kot v letu 2016.