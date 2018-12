Ali si želite potencialno zaslužiti denar? To je lahko vaša priložnost.

Oglasno sporočilo

Vse te informacije veliko število ljudi po svetu uporablja, da bi potencialno zaslužili s pomočjo trgovanja na svetovni borzi - spletni trg, na katerem vlagatelji, na podlagi svojih napovedi, poskušajo predvideti nadaljnje gibanje cen proizvodov, s katerimi trgujejo.

Na svetovni borzi je mogoče trgovati s ceno več kot 300 proizvodov, vključno z valutami, akcijami največjih svetovnih podjetij, nafto, zlatom, pšenico, kavo in mnogimi drugimi. Če vlagatelj predvidi, da bo cena nekega proizvoda rasla, "vstopi v pozicijo nakupa", in ko cena naraste, zasluži denar na podlagi tiste razlike v ceni. Prav tako, če predvidi, da bo cena nekega proizvoda padla, "vstopi v pozicijo prodaje", in ko ta cena pade, zasluži na podlagi razlike. Ampak, če so njegove napovedi napačne, je v nevarnosti pred izgubo denarja, ki ga je vložil.

Za uspešno trgovanje na svetovni borzi so potrebni znanje in izkušnje oziroma z namenom natančnejšega napovedovanja je treba vedeti, kako novice vplivajo na gibanje cen določenih proizvodov. Če si želite naučiti, kako uspešno trgovati na svetovni borzi, za začetek naložite ta brezplačni vodnik, ki vam bo pomagal premagati osnove trgovanja in se bolj podrobno informirati o tem, kako lahko izkoristite vsakodnevne priložnosti za trgovanje.

Ali ste vedeli, da je eden najbolj uspešnih vlagateljev v zgodovini, George Soros, na svetovni borzi leta 1992 zaslužil milijardo dolarjev, potem ko je "vstopil v pozicijo prodaje" na britanskem funtu, ki je od septembra do konca tistega leta upadel več kot 20 odstotkov?

Fortrade Ltd je avtoriziran in reguliran v Veliki Britaniji s strani FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

CFD-ji so kompleksni instrumenti in nosijo visoko raven tveganja od borzne izgube denarja zaradi uporabe finančnega vzvoda. 86,59 % maloprodajnih računov vlagateljev izgubi denar s tem ponudnikom. Morate premisliti, ali razumete, kako deluje CFD in ali si lahko privoščite visoko tveganje od izgube denarja. Lahko izgubite ves denar, no, ne več kot imate na računu za trgovanje. Ti izdelki mogoče ne bodo primerni za vse kliente ter zaradi tega morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa neodvisen nasvet. Ta material ne predstavlja ne ponudbe ne povpraševanja niti transakcije, glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejeme kakršnekoli odgovornosti za katerokoli uporabo teh komentarjev, ne za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Ni nobenega zagotovila niti jamstva glede točnosti ali popolnosti teh podatkov. Zato vsaka oseba, ki se ravna v skladu z njimi, to dela popolnoma na lastno odgovornost.