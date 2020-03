Ali bi kot naložbo kupili 2,5-sobno stanovanje v centru Ljubljane za samo 45 tisoč evrov?

Oglasno sporočilo

Odgovor večine Slovencev bi se glasil, da priložnost za tako dobro investicijo ne obstaja. In imeli bi prav. A to velja le, dokler govorimo o stanovanjih. Cene nepremičnin zaradi epidemije trenutno stojijo, saj tako rekoč ni sklenjenih novih nakupno-prodajnih poslov. S tem se cene nepremičnin še niso niti znižale niti zvišale.

A po drugi strani je v tem trenutku podobnih investicijskih priložnosti več kot kdajkoli prej - obstajajo celo take, ki imajo višji potencialni donos.

Verjetno se sprašujete, katere so tiste naložbe, ki imajo večji potencial kot nakup 2,5-sobnega stanovanja v centru Ljubljane po ceni 45 tisoč evrov.

Predstavili vam jih bomo čez nekaj sekund. Še prej pa bi vam radi predstavili princip investiranja, ki preverjeno deluje že stoletja.

"Bodi prestrašen, ko je večina pohlepna, in pohlepen, ko je večina prestrašena." Warren Buffet

Danes je dan, ko so vsi prestrašeni. Danes je čas za nakup.

Katere investicije so utrpele dovolj velike padce, da so primerne za nakup, a imajo hkrati ogromen potencial za rast?

Delnice: Delniški trg je že utrpel velike izgube, vendar je njihov položaj zelo nepredvidljiv. Koronavirus je na pohodu in njegove posledice na globalno ekonomijo še niso znane.

Valutni trg: Tečaji na valutnih trgih se spreminjajo hitreje kot v prejšnjih letih in nekateri algoritmi trgovanja dosegajo tudi v času padanja delniškega trga več kot 10% donos. Gre za manj tvegano investicijo, ki pa v kratkem času ne more dosegati 100 ali več odstotnih donosov.

Kriptovalute: Kriptovalute so s padcem izgubile več kot 50 % svoje vrednosti. Trenutno jih lahko kupimo po enakih cenah kot po padcu leta 2018 in so edina oblika naložbe, ki lahko v mesecu ali dveh naraste za 100 ali celo 200 odstotkov.

Košarico kriptovalut lahko danes kupimo po smešno nizki ceni - ta je primerljiva z nakupom dvoinpolsobnega stanovanja v Ljubljani po ceni 45 tisoč evrov.

Zakaj danes govorimo o kriptovalutah? Zakaj jih primerjamo z nakupom nepremičnine v centru Ljubljane?

Če bi košarico kriptovalut kupili pred dvema letoma, bi do danes imeli približno 75% izgubo. Leta 2018 so mediji poročali o bitcoinu in drugih kriptovalutah, podobno kot danes poročajo o koronavirusu in novi recesiji.

Medijski bum je naredil senzacijo in temu je sledilo množično investiranje naivnih vlagateljev, ki so se ravnali zgolj po črednem nagonu - in ne po izkušnjah.

Danes ti vlagatelji, ki so vlagali na podlagi špekulacij, le žalostno gledajo ostanke svojega portfelja, ki ga je padec kriptovalut tako rekoč zdesetkal.

Padec cen - priložnost ali kriza?

Najuspešnejši vlagatelji uporabljajo preverjene principe, ki delujejo že stoletja.

To je skrivnost tistih, ki skozi vse krize pridejo še močnejši.

Rast premoženja ni posledica tega, da kradejo, kot je to priljubljeno mnenje večine ljudi, pač pa je to posledica poguma - poguma, da delujejo drugače kot večina, poguma, da investirajo svoj denar takrat, ko so stvari videti tako slabo, da večina beži.

V nasprotju z uspešnimi investitorji povprečni vlagatelji kupujejo, ko cene že močno rastejo - tako zamudijo glavnico donosa - ali pa celo šele takrat, ko so cene že na vrhuncu.

In to je napaka.

Glavno načelo trgovine je enako že od začetka civilizacije - kupi poceni, prodaj drago.

In danes smo v obdobju, ko lahko kupujemo naložbe po "razprodajnih cenah".

Kdaj vstopiti v investicijo?

Današnje cene kriptovalut so tako nizke, da so primerljive z nakupom dvoinpolsobnega stanovanja v Ljubljani za zgolj 45 tisoč evrov - vrednost takega stanovanja danes znaša okoli 250 do 300 tisoč evrov.

Naj vam razložimo celotno sliko na primeru nepremičnin - cene nepremičnin so vsem nam bolj domače, saj vsi potrebujemo streho nad glavo in smo zato s trgom bolj seznanjeni.

Cene stanovanj v Ljubljani so po recesiji padle tudi do 2.100 evrov na kvadratni meter. Vendar so v obdobju po recesiji bili vsi ljudje prestrašeni in niso bili pripravljeni investirati v nepremičnine - te so bile v padajočem trendu že dlje časa, kar definitivno ni vzbujalo samozavesti.

V tistem obdobju so močno profitirali tisti, ki so bili dovolj drzni in dovolj informirani o situaciji na trgu.

Takrat so nepremičnine kupovali strateški vlagatelji.

V štirih letih se je cena kvadratnega metra povečala za tudi do 100 %, kar je za tiste, ki so kupili nepremičnine v času padanja, pomenilo bajen zaslužek.

V podobni situaciji lahko danes najdemo kriptovalute - te so po četrtkovem padcu na podobnem mestu kot nepremičnine po letu 2013.

Ključna razlika med košarico skrbno izbranih kriptovalut in med vrednostjo stanovanja je ta, da 45.000-evrska investicija v kripto košarico lahko naraste tudi na 500 tisoč evrov ali več.

Potencial je ogromen!

Donos košarice kriptovalut je lahko 200 %, 300 % ali celo 500 %.

Razlogi za to so trije:

Blockchain tehnologija bo v prihodnosti postala nepogrešljiv del našega vsakdana (primerjamo jo lahko z internetom, ki je bil leta 2000 nova tehnologija, danes pa si brez njega ne moremo predstavljati življenja). Ob premiku kripto trga navzgor bo sledila evforija investitorjev, čemur bo sledilo masovno nakupovanje kriptovalut, kar bo cene pognalo v nebo. Selitev premoženja z drugih trgov (zlato, delnice, valutni trg ...) na kripto trg.

Ko pride na trg kriptovalut evforija, kriptovalute ne rastejo zgolj z 2-5 % dnevno, ampak tudi po 20 % in več na dan .

Da, prav ste prebrali.

Zato smo prepričani, da so kriptovalute najboljša investicija za tiste, ki si želijo visoke donose.

Ali je SEDAJ pravi čas za investiranje v kriptovalute?

To vprašanje bi si moral zastaviti vsak posameznik.

Poglejmo dejstva.

Vsekakor bodo kriptovalute v teh razmerah spregledan segment. To je že prvi dober pokazatelj, da je pravi čas za investicijo v kriptovalute.

Druga stvar je ta, da se kriptovalute niso odzvale tako negativno na epidemijo kot preostali finančni trgi.

Seveda so tudi kriptovalute v tem času padle, saj je bil cilj vlagateljev prodati vse, kar se je prodati dalo, da si zagotovijo likvidnost.

A, če bi se trg kriptovalut odzval na epidemijo zares negativno - kot se je v preteklosti že večkrat odzval na druge dogodke - bi izgubil 95 % vrednosti.

Za kaj takšnega je zelo majhna verjetnost, saj zaradi majhnosti trga in večjih vlagateljev, ki svojih naložb trenutno zagotovo ne prodajajo - drugače bi cena kriptovalut bolj padla - obstaja velika verjetnost, da je dodaten padec navzdol omejen.

Na drugi strani obstaja velika možnost za noro prihodnjo rast, saj je jasno dejstvo, da blockchain tehnologija ostaja in bo slej ko prej del naših življenj.

Če imamo v mislih to dejstvo, potem vemo, da so današnje cene kriptovalut zelo ugodne .

Če se pričakovanja izkažejo kot pravilna, lahko smatramo, da nas čakajo donosi, kot jim še nismo bili priča.

Celo tako je, da so kriptovalute že začele rahlo rasti, medtem ko delnice še vedno padajo.

So kriptovalute zadnja varna točka pred vladami?

Poglejmo še eno zanimivo dejstvo. Vlada se je odločila začasno zadržati vse finančne obveznosti do podjetij.

To pomeni, da za zdaj ne bo vračala preplačanih zneskov davkov, akontacij dohodnine itd.

Na neki točki lahko celo razglasi, da sredstva na bančnih računih podjetij in posameznikov zaseže.

Kaj to pomeni za vas, če vam vlada zamrzne ali celo odvzame sredstva z vaših računov?

Če imate naložena sredstva v kriptovalutah, nimajo niti banke niti država možnosti, da vam ta sredstva zasežejo.

To je ena izmed osnovnih idej kriptovalut.

Dejstvo, da so sredstva v kriptovalutah varna pred zamrznitvijo - ali celo odvzemom s strani države - močno vpliva na to, da veliko premožnih ljudi vlaga svoja sredstva v kriptovalute.

Če dodamo temu še neobdavčene donose, velikost donosov in omejenost nekaterih valut (npr. bitcoin), hitro ugotovimo, zakaj ljudje prodajajo zlato in delnice ter ta sredstva investirajo v kripto trg.

Za "piko na i" se poigrajmo še s tole mislijo, ki se v praksi vedno bolj uresničuje.

Danes je valutni trg vreden več kot 80 bilijonov ameriških dolarjev. Če se le delček teh sredstev (0,2 %) prelije v kriptovalute, bi že samo to pomenilo več kot 100% skok v vrednosti kriptovalut.

Kakšen skok v vrednosti kriptovalut bi pomenilo šele to, če se del sredstev s trga zlata, srebra, delniških trgov in celo "offshore računov" preseli v kriptovalute?

Sedaj imate vse več razlogov, da je kupovanje košarice kriptovalut v tem trenutku smotrno, če ne celo nujno.

Toda na tej točki si verjetno zastavljate naslednje vprašanje ...

Kako ujeti najvišje donose kriptovalut?

Košarico kriptovalut si preprosto ustvarite tako, da si odprete in verificirate borzni račun pri enem od ponudnikov v tujini, naložite sredstva, naredite analizo in nato kupite kriptovalute po svojih željah.

Tu je seveda treba paziti na naslednje dejavnike:

- Izbrati morate prave kriptovalute, ki imajo dolgoročen potencial in jih ne kupujete le zato, ker so poceni.

- Primerno morate poskrbeti za varnost vašega borznega računa in vaših sredstev.

- Smiselno je, da sredstva pošljete v hladno hrambo, pri čemer ne smete izgubiti ključa.

- Sproti spremljajte, kaj se dogaja s kriptovalutami v vaši košarici.

Ali obstaja enostavnejša rešitev?

Alternativna rešitev, da se izognete vsem tem korakom, je, da investirate v sklad ali indeksni sklad kriptovalut, kjer namesto vas upravljavec poskrbi za vse našteto.

Strokovnjaki, ki spremljajo trg 24/7, so najbolj primerni za to, da upravljajo vaše investicije na kripto trgu.

Če sami nimate dovolj izkušenj ali znanja s področja investicij v kriptovalute, da bi sami opravili podrobne analize trga, smo pri podjetju Incrementum za vas ustanovili prvo košarico kriptovalut v Sloveniji.

S košarico Incrementum je investiranje povsem preprosto. Če želite investirati v kriptovalute pod strokovnim vodstvom, lahko to storite s preprostim bančnim nakazilom.

