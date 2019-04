Akrapovič: V športu je mogoče pomembno sodelovati, v poslu pa zmagovati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne bodite konkurenčni le s ceno, vedite, da je na svetu še kakšno podjetje, ki bo to naredilo ceneje," je bila ena močnejših misli predavanja Mateja Akrapoviča iz podjetja Akrapovič na poslovni konferenci NetPRO.

Akrapovič je po 28 letih delovanja iz garažnega podjetje postalo svetovno prepoznana blagovna znamka. Podjetje, ki je znano po svojih izpušnih ceveh, ki krasijo številne motorje, je danes prisotno v 86 državah.

"Potrebno je vlagati v izdelke, ki so boljši od konkurence. V štirih, petih letih smo iz garaže že bili prisotni v tekmovanju superbike (motociklistično tekmovanje, op. p.)," je poslovno pot opisal Matej Akrapovič, finančni direktor pri Akrapoviču.

Nekateri plačujejo, da imajo nalepko na izpušni cevi

Foto: Gregor Pavšič Ob tem poudarja, da je veliko proizvajalcev, ki drago plačujejo, da so samo z nalepko prisotni na izpupnih sistemih motociklov. "Mi smo ponudili novo rešitev in so si ekipe želele naš izpušni cevi," je v predavanju na 5. Poslovni konferenci NetPRO dejal Akrapovič.

"Odgovornost za dobičkonosnost podjetja je v prvi vrsti naloga vodstva podjetja. Konkurenčni pa smo lahko na osnovi znanja, inovativnosti in tehnološke odličnosti," dodaja Akrapovič.

"V športu je mogoče pomembno sodelovati (olimpijske igre), v poslu pa je pomembno zmagovati," je prepričan.

Naredili zloženko za carinike

Na začetku, ko so prvič dobavili izpušno cev motoristični ekipi, so nanj nalepili ime drugega podjetja. Zadevo so hitro uredili. Še vedno pa imajo veliko opravka s ponaredki.

"Cariniki posumijo, ker je se narejeno v Sloveniji, z izjemo materiala, "pojasnjuje Akrapovič. Za carinike so izdelali zloženko, da lažje ločijo ponaredke od originalov.





"Izkušnje sem želel nabrati v podjetju, kjer priimek Akrapovič nima nekega vpliva, tako da sem se najprej odločil za Drogo Kolinska. Od tu sem potem šel v Akrapovič, ko sem že čutil, da lahko temu podjetju nekaj prinesem. Ko ljudje začutijo, da nisi tu le zaradi priimka, te verjetno potem bolj upoštevajo," pravi. K Akrapoviču se je preselil pred osmimi leti. Sprva je bil postavljen za vodjo kontrolinga, zdaj je finančni direktor.



Intervju z Akrapovičem:

