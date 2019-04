Ajdovski proizvajalec dronov se povezuje z Japonci

Vodilna svetovna korporacija na področju dronov Terra Drone je kupila 20-odstotni delež v ajdovski družbi C-Astral. Sodelovanje bo za ajdovsko družbo, specializirano za proizvodnjo in storitve majhnih sistemov brezpilotnih zrakoplovov s fiksnimi krili, predvsem strateškega pomena, je povedal eden od ustanoviteljev in direktorjev C-Astrala Nejc Trošt.

"V skupino Terra Drone smo se povezali zaradi krepitve globalne prodajne in podporne mreže. Pričakujemo tudi sinergijske učinke uporabe sistemov znotraj skupine z nadaljevanjem raziskav in razvoja ter prilagajanja najzahtevnejšim tržnim priložnostim," je še poudaril Nejc Trošt iz podjetja C-Astral.

Ajdovski proizvajalec brezpilotnih letalnikov je leta 2017 ustvaril 4,8 milijona evrov prihodkov in dobrih 600 tisočakov čistega dobička ter zaposloval okrog 20 ljudi. Poleg Trošta sta med delničarji in zastopniki podjetja še Marko Peljhan in Samo Stopar.

Za večjo prodajo

"Prepričan sem, da bo globalna mreža Terra Drone pomagala C-Astralu hitro povečati obseg prodaje," je za UAS Weekly povedal direktor Terra Drone Toru Tokushige.

Trošt je povedal še, da bodo sami še naprej razvijali in izdelovali drone, skupaj z drugimi ponudniki iz sistema Terra Drone pa bodo uporabnikom lahko ponudili celovite proizvode.

Japonce prepričala napredna tehnologija

Kot je poročal portal UAS Weekly, se je japonska mednarodna korporacija Terra Drone, ki ima okrog 250 zaposlenih in je pristona na vseh celinah, pogovarjala z več potencialnimi partnerji po vsem svetu. Nad C-Astralom se je navdušila zaradi napredne tehnologije, prožnosti in celotnega spektra rešitev, ki jih ponuja.

Terra Drone Corporation je vodilni svetovni ponudnik rešitev za industrijske drone, ustanovljen leta 2016. Sedež podjetja je v Tokiu, po svetu ima še 20 podružnic. Ponuja inovativne tehnologije za brezpilotne zrakoplove, opremljene s tehnologijo Lidar in metodami fotogrametrične meritve v sektorjih gradbeništva, elektrike, energije in nafte in plina. Specializirano je za visoko zmogljivo strojno opremo, najsodobnejšo programsko opremo, brezpilotne storitve in sisteme za upravljanje prometa z droni.