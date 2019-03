Addiko banka predstavlja prvo dišečo debetno kartico Mastercard® v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Addiko banka svojim strankam zagotavlja enostavne in hitre bančne storitve, obenem pa jih tudi rada preseneča in razvaja z edinstvenimi inovacijami, ki omogočajo še boljšo uporabniško izkušnjo. Zdaj predstavlja prvo Addiko dišečo debetno kartico Mastercard, ki bo nadomestila običajno kartico tekočega računa ter omogočila brezstično plačevanje doma in v tujini, na več kot 44 milijonih prodajnih mest, in varno spletno nakupovanje. S kartico lahko opravljate vse bančne storitve, vključno z dvigovanjem in polaganjem gotovine ter plačevanjem položnic na ustrezno opremljenih Addiko bankomatih. Kartica pa vas bo še dodatno navdušila, saj bo, kot prva kartica na trgu z vonjem po jagodah, prijetno osvežila vaše nakupe. Razvajajte se z dišečimi nakupi vsak dan!

Kartica omogoča varno spletno nakupovanje

Slovenci vse raje kupujemo prek spleta. Spletno nakupovanje namreč prinaša številne prednosti, kot so večje udobje, nakupujemo lahko kadarkoli in kjerkoli ter raznovrstno in hitro dostopnost izdelkov v današnjem hitrem tempu življenja. Hkrati pa je pri spletnem nakupovanju potrebna pazljivost, saj številne spletne strani ali ponudniki niso varni. Z Addiko banko je vaša varnost na prvem mestu. Z Addiko debetno kartico Mastercard bo vaše nakupovanje na spletu popolnoma varno, z njo pa lahko nakupujete tako v običajnih spletnih trgovinah kot tudi v spletnih trgovinah, ki uporabljajo storitev Mastercard® SecureCode™ ali Mastercard® Identity Check™.

Prva dišeča kartica

Z novo Addiko debetno kartico Mastercard bo vaše nakupovanje pravo doživetje. To je namreč prva dišeča kartica na trgu, ki vaše nakupe še dodatno popestri, in to z vonjem po jagodah. Aktivacija vonja je zelo preprosta. Na hrbtni strani Addiko debetne kartice Mastercard le podrgnite poudarjeni del in tako osvežite svoje nakupe. Postanite lastnik Addiko debetne kartice Mastercard in se razvajajte z dišečimi nakupi vsak dan.

Naročnik oglasnega sporočila je Addiko.