Recite NE trpinčenju na delovnem mestu

Žaljenje, poniževanje, nadlegovanje in še bi lahko naštevali. Vse to je vir stresa, ki ga nihče ne bi smel prenašati na delovnem mestu. Če menite, da ste žrtev mobinga, si poiščite pravni nasvet, če niste prepričani, pa najprej preverite vaše pravice.

Marsikdo misli, da je mobing le spolno nadlegovanje na delovnem mestu, vendar to ne drži. V praksi se veliko pogosteje za trpinčenje v službi izkaže psihično nasilje med sodelavci, ki temelji na žaljenju in poniževanju vsaj enkrat tedensko in traja dlje časa (vsaj šest mesecev).

Značilni primeri mobinga:

V službi vas obravnavajo tako, da se počutite ponižane in manjvredne od sodelavcev.

Nadrejeni že pol leta ali dlje vsak teden žaljivo pripoveduje vsem sodelavcem o vaših napakah v zasebnem življenju ali na delovnem mestu.

Sodelavec ali skupina sodelavcev vas že več kot pol leta ponižujejo vsakič, ko nekaj predlagate.

V službi vam nenehno dodeljujejo manj pomembna dela, da bi vas izolirali od drugih sodelavcev.

Nadrejeni, šef ali šefica, pogojuje vašo zaposlitev s tem, da morate imeti afero z njim/njo.

Vas sodelavci že dlje časa opravljajo in ponižujejo?

Kako dokazati, da ste žrtev mobinga?

V slovenski zakonodaji se za mobing uporablja izraz trpinčenje na delovnem mestu. Za to kršitev, če jo dokažete, pa je delodajalec dolžen plačati odškodnino. Dokazuje se lahko prek zdravniške dokumentacije ali s pričami in listinami. Če sumite, da ste žrtev mobinga in ste pri sebi opazili zdravstvene težave, potem si poiščite zdravniško pomoč, v vsakem primeru pa, preden ukrepate, je dobro poiskati pravni nasvet.

Pomembno je, da se zavedate, da za težave niste krivi sami. Tudi ob napaki ali pomoti si zaslužite pravičen in korekten odnos sodelavcev, tako nadrejenih kot podrejenih. Kot v drugih situacijah pa boste tudi v tem primeru na boljšem, če se boste prej pozanimali o svojih pravicah in možnostih.

Kdaj ne gre za trpinčenje na delovnem mestu?

Vsak spor, prepir ali nestrinjanje s šefom ali šefico še ni trpinčenje na delovnem mestu, tudi če se prepir kdaj ponovi. Če menite, da vas kdo od sodelavcev občasno opravlja, če vas je sodelavec ali sodelavka povabil/-a na zmenek ali imate po lastni izbiri razmerje s komerkoli iz istega podjetja, prav tako niste žrtev mobinga.

Za mobing velja le zapeljevanje proti vaši volji.

Dobro je vedeti

Marsikdo se boji prijaviti nasilje na delovnem mestu, ker ga je strah posledic, ki jih bo imela obravnava prijave. Če boste dokazali, da ste žrtev, in ste ukrepali s ciljem, da bi uveljavili prepoved trpinčenja na delovnem mestu, vas delodajalec ne sme kaznovati s premestitvijo na slabše delovno mesto, vam odpovedati pogodbe o zaposlitvi ali znižati plače. Prav tako ugodna rešitev prijave ne sme imeti kakršnekoli druge neugodne posledice za delavca, ki je žrtev mobinga.

