Mladinska knjiga: koga so zamikale njene nepremičnine

Pred Mladinsko knjigo Založbo, stebrom domačega založništva, so odločilni meseci. Kdo bo skrbel za njeno poslovno sanacijo in zakaj se je v vodstveni ekipi znašel tudi podjetnik, ki nima izkušenj s sanacijo, nastopal pa je v nekaterih odmevnejših zgodbah.

Mladinska knjiga (MK) Založba, osrednja slovenska založba z več kot 70-letno tradicijo izdajanja knjig, učbenikov in revij, je v velikih težavah. Iz leta v leto izgublja prihodke od prodaje in se nikakor ne more dvigniti iz rdečih številk.

Slovenska založniška panoga se namreč podobno kot drugod v tujini bori za obstanek in za zdaj izgublja. Število izdanih in prodanih slovenskih knjig je bilo do nedavnega v upadu, medtem ko se povečuje knjižnična izposoja.

Peter Tomšič, prvi mož Mladinske knjige Založbe Foto: STA Poleg tega se je Mladinska knjiga znašla v stečajni masi propadlih cerkvenih Zvonov. Banke upnice so jo trikrat prodajale in zanjo poskušale najti strateškega lastnika, vendar niso bile uspešne. Zato je pristala na Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Tudi pod novim lastnikom Mladinska knjiga ni našla poti iz težav. DUTB je v začetku leta zamenjala nadzornike, dolgoletna člana uprave Petra Tomšiča in Marka Ručigaja pa presenetljivo pustila na položaju.

Na DUTB tudi sicer letijo očitki, da je bila do zdaj premalo aktivna. Že dalj časa se pojavljajo tudi špekulacije, da bi se lahko zgodila razkosanje Mladinske knjige in prodaja njenega najbolj vrednega dela: nepremičnin na nekaterih najbolj elitnih lokacijah.

Prenova poslovnega modela

V Mladinski knjigi kljub vsemu računajo na poslovni preobrat. Vse stavijo na program prestrukturiranja, ki ga pripravljajo skupaj s svetovalno družbo Deloitte.

"Družba od pomladi aktivno in v sodelovanju s priznano mednarodno svetovalno družbo pripravlja celovito prenovo strategije in poslovnega modela s ciljem ohraniti temeljne dejavnosti založništva, knjigotrštva in komplementarne trgovine v obsegu in obliki, ki ju zahteva sodobni trg," so za Siol.net povedali v Mladinski knjigi.

Foto: STA Kdaj predvidoma bodo začeli izvedbo nove strategije in poslovnega modela, ne razkrivajo. Kot tudi ne aktivnosti, načrtovanih za dvig konkurenčnosti podjetja na trgu.

Neuradno naj bi bilo več znanega v prihodnjih mesecih.

Kdo je v Mladinsko knjigo pripeljal Krefta?

V ekipi, ki se ukvarja s sanacijo Mladinske knjige in jo poskuša potegniti iz težav, je po naših informacijah tudi podjetnik Boštjan Kreft, ki je bil do leta 2016 lastnik tednika Reporter.

Boštjan Kreft Foto: STA To je sila nenavadno, saj nima nobenih izkušenj s sanacijo tako velikih sistemov, kot je Mladinska knjiga, v kateri je zaposlenih nekaj manj kot 900 ljudi. Za primerjavo, Kreftovo podjetje Prava Smer, ki je izdajalo Reporter, je imelo 12 zaposlenih.

"Boštjan Kreft dela v projektih, ki mu jih določa uprava Mladinske knjige," so bili kratki v Mladinski knjigi. Kakšne so njegove reference, niso razkrili. Zanikali pa so, da bi Kreft vodil sanacijsko ekipo.

Informacije o tem, kdo ga je pripeljal v Mladinsko knjigo, so različne. Eni trdijo, da ga je izbrala uprava, torej Tomšič in Ručigaj. Spet drugi, da je Kreft izkoristil prijateljske povezave z omrežjem, ki vodi v sam vrh DUTB oziroma nekaterih državnih podjetij.

Nekateri mediji so v zadnjem obdobju omenjali možnost zamenjave uprave Mladinske knjige, pri čemer bi moralo imeti novo vodstvo izkušnje z založništvom in knjigotrštvom.

Kdo v imenu DUTB nadzira delo uprave Peter Tomšič in Marko Ručigaj sta že skoraj desetletje prva moža Mladinske knjige Založbe. Tomšič je bil imenovan oktobra 2008, Ručigaj pa julija 2009. Njuno delo nadzira šest nadzornikov: - Matej Pirc, nekdanji prvi mož Slovenskega državnega holdinga (SDH), sedaj finančni direktor v DUTB, - Andrej Božič, nekdanji šef Steklarne Hrastnik, ki je avgusta v nadzornem svetu zamenjal Andreja Bošnjaka, - Žiga Gregorinčič, zaposlen na DUTB, - Duško Kos, namestnik predsednika nadzornega sveta SDH. Kot predstavnika delavcev sta v nadzornem svetu Janko Firm in Matej Nemec.

Bratranec Mateja Raščana

Po naših podatkih se Kreft v zadnjem času veliko ukvarja tudi s kupovanjem bančnih in drugih terjatev. Kot smo že večkrat poročali, je na trgu tako za slovenske kot tuje vlagatelje veliko priložnosti, pri tem pa je ključnega pomena dostop do informacij in odločevalcev.

Matej Raščan Foto: Nebojša Tejič/STA Kreft je sicer bratranec v javnosti mnogo bolj znanega padlega medijskega mogotca Mateja Raščana. Ta je nekoč obvladoval največjo revijalno družbo Delo Revije, od konca septembra pa zaradi zlorabe položaja prestaja večletno zaporno kazen.

Tudi Kreft se je v zadnjih letih zapletel v dve odmevnejši zgodbi. Leta 2011 je bil vpleten v lastniško mešetarjenje v državnem Podjetju za urejanje hudournikov (Puh), ki je pozneje končalo v stečaju. Njegovo podjetje Kandela pa je leta 2012 nastopalo v verigi poslov pri poskusu prevzema časnika Večer.

V DUTB že razmišljali o prodaji nepremičnin

Tudi zato se naši viri sprašujejo, kakšna je resnična vloga Krefta v Mladinski knjigi in ali bo morda sodeloval pri iskanju strateškega vlagatelja za vso skupino oziroma pri prodaji posameznih delov premoženja.

Mladinska knjiga ima namreč 60 knjigarn, ki so v središču Ljubljane in vseh večjih mestih po Sloveniji. Po zadnjih podatkih ima skupina v lasti nepremičnine, ki jih vrednoti na več kot 25 milijonov evrov. Ni izključeno, da je njihova vrednost še višja.

Imre Balogh, prvi mož DUTB Foto: Matej Leskovšek V DUTB naj bi že pred leti, še preden so postali uradni lastniki Mladinske knjige, pripravili cenitve, ki bi bile podlaga za oddelitev nepremičnin in dolgov na novoustanovljeno družbo. To bi nato odkupila DUTB, Mladinska knjiga pa bi jih vzela nazaj v najem.

S tem manevrom bi se Mladinska knjiga pomembno razdolžila, vendar pa bi po novem namesto obresti bankam plačevala višje najemnine. To bi dodatno obremenilo osnovno dejavnost, ki je v težavah, družba pa bi bila manj zanimiva za morebitne kupce.

Mladinska knjiga je sicer leta 2015 že ostala brez pomembnega premoženja. Logistično dejavnost je za 13 milijonov evrov prodala Pošti Slovenije. S tem se je osredotočila na svojo osrednjo dejavnost in se, kar je najpomembneje, razdolžila.