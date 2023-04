Pri tem delodajalcu letos že drugič dvigujejo izplačila

Oglasno sporočilo

Med več kot 2.000 Hoferjevimi zaposlenimi jih je kar 420 takih, ki so podjetju zvesti že 10 let ali več. Po visokem dvigu izplačil v januarju je podjetje nagradilo lojalne sodelavke in sodelavce še z občutno višjimi, več kot podvojenimi jubilejnimi nagradami.

Če se je v preteklosti iskalo zaposlitev »za vse življenje«, danes mladi intenzivno spremljajo trg dela in iščejo, katero podjetje nudi več. Vse pomembnejše tako postaja vprašanje, kako ne le privabiti, temveč zaposlene tudi obdržati. Eden največjih trgovcev pri nas, Hofer, se zaveda, da je zvestoba zaposlenih neprecenljiva. Lojalne sodelavke in sodelavce, ki so del podjetja 10 let, po novem nagrajuje z občutno višjo jubilejno nagrado kot doslej, prav tako so višje nagrade za 20, 30 ali 40 let pri podjetju. Jubilejna nagrada za 10 let za zaposlene v prodaji in logistiki je bila do sedaj 607 evrov, kolikor je določena s kolektivno pogodbo za trgovinsko panogo, po novem pa znaša kar 1.400 evrov bruto. Tistim, ki so jubilej praznovali pred marcem in že prejeli nižjo nagrado, bo podjetje izplačalo razliko do višine nove nagrade.

Pri Hoferju so zvišali tudi odpravnino ob upokojitvi, ki po novem znaša kar 10.000 evrov bruto.

Foto: Hofer

Januarja eden največjih dvigov izplačil, a ne zaradi dviga minimalne plače

Januarja letos so znova vsem zaposlenim dodatno povišali plače. Izplačila v prodaji so se povišala občutno več, kot je bila lanskoletna inflacija v Sloveniji, in sicer do 15 odstotkov (skupno za kar 40 odstotkov v zadnjih 4 letih). Podjetje v dvig plač sicer ni bilo prisiljeno zaradi dviga minimalne plače, kot so bila morda številna druga podjetja, saj pri njih že prej nihče od zaposlenih ni prejemal minimalne plače. Plače sicer tradicionalno usklajujejo in dvigujejo vsako leto. »Zavedamo se, da je spodbudno mesečno plačilo pomemben del motivacije, hkrati pa na ta način tudi vzdržujemo ustrezna razmerja med plačilnimi razredi,« pravijo.

Foto: Hofer

Tako zgovorne so številke

Pri Hoferju zagovarjajo stališče, da se transparentnost glede izplačil splača. Prav zato tudi v njihovih zaposlitvenih oglasih praviloma navajajo višino plače. Verjetno ste tako že zasledili, da Hoferjevi prodajalci po novem v najvišjem plačilnem razredu za 30 ur/teden prejmejo 1.458 evrov bruto, kar je 21 odstotkov več, kot je slovenska minimalna plača za 40 ur/teden (1.203 evre bruto). Povišali so tudi regres (1.800 evrov), božičnico (300 evrov bruto), nadomestilo za malico (7,96 evra/dan) in višino vplačil v 2. pokojninski steber (420 evrov/leto). Ob tem svojim zaposlenim zagotavljajo še številne druge finančne in t. i. HOFER ugodnosti. Vzpostavljen imajo tudi sistem avtomatskega letnega napredovanja v višje plačilne razrede in plače se tako zaposlenim vsako leto avtomatsko zvišujejo.

Vse ugodnosti, ki jih nudijo, so rezultat dolgoletne prakse podjetja, ki stremi k temu, da bi bilo delovno okolje varno, urejeno, stabilno in stimulativno za svoje zaposlene. To potrjujejo tudi zaposleni. Anonimna anketa, ki jo je lani jeseni izvedla neodvisna institucija, je pokazala 89-odstotni indeks splošnega zadovoljstva v podjetju.

Hofer z vsemi ukrepi dokazuje, da je lahko uspešno podjetje, hkrati pa skrbi za dobrobit svojih zaposlenih. V dobi, ko je pomanjkanje delovne sile postalo vse bolj problematično, je tako Hofer zagotovo dober primer, kako lahko podjetje z zagotavljanjem urejenega delovnega okolja pridobi zaupanje in lojalnost zaposlenih, z njihovim trudom in predanostjo pa dosega dolgoročno uspešnost.

Hofer (po)polni delovni čas: krajši delovnik, polna pokojnina Dodatna ugodnost za zaposlene pri trgovcu je možnost vključitve v Hofer (po)polni delovni čas. To pomeni, da so lahko zaposleni za krajši, povprečno 30-urni delovnik, a imajo vse ugodnosti zaposlitve za polni delovni čas (polna pokojninska doba, polni regres itd.).

Naročnik oglasnega sporočila je Hofer.