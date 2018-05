Orodje za praktično izobraževanje študentov za mala in srednje velika podjetja (MSP-je)

Globalna podjetja po svetu se zavedajo vrednosti, ki jo v organizacijo vnesejo udeleženci praktičnega izobraževanja (PRI). Sodelovanje z višjimi strokovnimi šolami vam pomaga prihraniti denar, vire in čas, prispeva pa tudi k integraciji svežih idej in razvoju inovacij.

V času pomanjkanja ustreznih kadrov vključevanje študentov v PRI malim in srednjim podjetjem ponuja idealno priložnost za izbiro in preizkus morebitnega bodočega kadra. Gre za najboljšo priložnost, da potencialne kadre spoznajo še pred vstopom na trg dela in jih vključijo v svoje podjetje, še preden jih pritegnejo večja podjetja ali tujina. Prav tako imajo podjetja priložnost prek praks Erasmus+ pridobiti tuje študente, ki so prav tako lahko potencialni kandidati za kasnejšo zaposlitev, prek njih pa si podjetja lažje utirajo tudi pot na nove tuje trge. Višješolski študij traja dve leti, v okviru tega pa študenti opravijo 800 ur PRI v podjetju. V tem času študenti pripravljajo diplomske naloge, ki se nanašajo na konkretne izboljšave in inovacije delovnih procesov v posameznem podjetju. Povzetek zadnjih desetih diplomskih nalog je pokazal, da so podjetja s pomočjo študentov in njihovih konkretnih rešitev prihranila 500 tisoč evrov.

Strokovnjaki so v sodelovanju s predstavniki MSP-jev razvili orodje, ki jim omogoča prve korake sodelovanja. Gre za preprosto uporabno orodje, ki zagotavlja kakovostno izkušnjo in koristi vsem udeležencem. Več informacij na Skupnosti VSŠ, www.learntowork.eu in v medpodjetniških izobraževalnih centrih, ki oblikujejo sodelovalno in vključujoče okolje, v katerem se lahko vsak razvije v dobrega in uspešnega strokovnjaka, saj je njihov namen zagotavljati strokovno podporo delodajalcem pri usposabljanju svojih in bodočih kadrov po meri naročnika.