Na SoMo Borac prihaja dobitnik zlatega leva v Cannesu

Oglasno sporočilo

Vamanan Puvaneswaran, direktor TikToka Foto: SoMo Borac

Med govorci na letošnjem SoMo Borcu bo Vamanan Puvaneswaran, direktor TikToka v eni izmed najboljših švicarskih agencij, agenciji Monami, ki bo z občinstvom delil svoje znanje o digitalnem marketingu in najbolj priljubljenem družbenem omrežju. Vamanan bo na svojem predavanju z naslovom TikTok as a business: And We Never Danced predstavil delo agencije Monami in način, kako uporablja TikTok kot orodje za zabavo in izobraževanje. Agencija Monami združuje strokovnjake in navdušence digitalnega sveta iz Švice in Nemčije ter se ukvarja z izdelavo strategij in kampanj ter upravljanjem komunikacije na družbenih omrežjih.

Vamanan Puvaneswaran se je v zadnjih nekaj letih specializiral za pripovedovanje zgodb "storytelling", pred tem pa je vodil komunikacijo na družbenih omrežjih v različnih medijskih hišah. Več kot dve leti dela v agenciji Monami, kjer se popolnoma posveča TikToku ter razvija ideje in strategije za različne teme in stranke.

Dino Burbidge Foto: SoMo Borac

Poleg zanimive teme TikToka kot izjemno priljubljenega družbenega omrežja bo na SoMo Borcu potekalo tudi predavanje Award-winning DOOH ads you have to see! o nagrajenih projektih Digital Out of Home (DOOH). Predavanje bo izvedel nagrajeni izkušeni strokovnjak v kreativni, oglaševalski, marketinški in tehnološki industriji Dino Burbidge. Deloval je v številnih kreativnih panogah, kot so filmska, glasbena, oglaševalska in zunanja oglaševalska industrija ter industrija računalniških iger in mobilnih aplikacij. Je prejemnik številnih nagrad za ustvarjalnost in inovacije, vključno z zlatim levom v Cannesu in bafto, dodan pa je bil tudi na seznam BIMA 100, ki v Veliki Britaniji prepoznava posameznike, ki pomembno prispevajo k oblikovanju prihodnosti digitalne industrije. Je velik zagovornik ustvarjalnosti in tehnologije v OOH, kot sodnik sodeluje v številnih žirijah za podelitev nagrad OOH in svoje znanje rad deli s podjetji, pri čemer pomaga ustvarjati kampanje, osvajati nagrade in pustiti sled v digitalni industriji.

SoMo Borac je najprestižnejša nagrada za digitalna dela v regiji, ki jo podeljujejo že enajsto leto zapored. Soorganizator tega dogodka je Hrvaško združenje digitalnih izdajateljev (HUDI). Konkurenca iz leta v leto postaja močnejša, število strokovnjakov v žiriji pa narašča. Nagrade podeljujejo v dveh kategorijah – SoMo Media, ki združuje digitalne izdajatelje iz najpomembnejših regionalnih medijev, in SoMo Advertising, ki združje digitalne marketingaše iz celotne regije.



Do torka, 12. septembra, lahko v okviru akcije Back-to-Business kupite vstopnice po ceni 99 evrov.



Vse novice o SoMo Borcu lahko spremljate na SoMo Borac newsletter, na spletni strani in na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in LinkedIn.

Naročnik oglasnega sporočila je SoMo Borac.