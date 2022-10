Ena večjih zasebnih izobraževalnih ustanov ima še prosta mesta

Čeprav so se študenti že odpravili v predavalnice, je še vedno čas, da že to jesen izberete ustrezen študijski program, ki vam bo omogočil uspešno karierno pot. Vsi, ki ste zamudili vpise in bi se radi odločili za študij, lahko izberete študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV) in Abituri – višji strokovni šoli, eni največjih slovenskih zasebnih izobraževalnih ustanov.

Na FKPV in na Abituri, kjer vam ob vpisu priznajo že pridobljeno izobrazbo, kot del prakse pa štejejo tudi vaše delovne izkušnje, prisegajo na vrhunsko znanje in mrežo ljudi, ki si želijo biti drug drugemu vir novih priložnosti. Fakulteta je zelo primerna za vse, ki imajo poleg študija še druge obveznosti in interese, kot so različni treningi, služba in družina, ali pa se ukvarjajo s prostovoljstvom in imajo lastno podjetje.

Študentom omogočajo študij v modulih, ki se odvijajo strnjeno, predavanja pa potekajo v popoldanskem času. Študentom so na voljo vsa gradiva in možnost hibridnega študija. Odlikuje jih naravnanost in občutek za posameznika, pa četudi srečanje poteka na daljavo.

Nova kariera in višja izobrazba že v dveh letih

Abitura že 30 let snuje perspektivne izobraževalne programe, povezane z izkušnjami v praksi. Še več kot pridobljeni nazivi namreč štejeta znanje in usmerjenost študija v prakso. Ta povečuje zaposlitvene možnosti tako pri iskanju nove zaposlitve kot pri napredovanju v trenutni službi. FKPV in Abitura sta dokazano dobra izbira za boljšo kariero. Za študij na enem od programov FKPV in Abiture se velikokrat odločijo zaposleni, ki jim študij lahko plača delodajalec, ali pa se ob delu izobražujejo na lastne stroške in nato hitro napredujejo.

Za eno od vseh stopenj izobraževanja, ki jih ponujata FKPV in Abitura, se je do sedaj odločilo že skoraj 20 tisoč študentov. Med diplomanti Abiture in FKPV so samostojni podjetniki, vrhunski športniki, glasbeniki in drugi posamezniki, ki so uspešno zaključili študij kljub nekoliko manj običajnemu delovnemu ritmu.

Do višješolske izobrazbe lahko pridete razmeroma hitro, tudi v dveh letih. Njihov najmlajši diplomant ima 20 let. Lahko pa se za študij odločite tudi pozneje, v zrelih letih, sredi kariere – njihov najstarejši diplomant je imel 67 let.

Tudi če ste zamudili informativne dneve in zdaj lovite zadnje roke za vpis ali če ste morda zamudili tudi te, so vam na voljo "individualni informativni klepeti". Dostopni so zelo preprosto. Enostavno pokličete in se pogovorite o priložnostih in možnostih.

Programi, pisani na kožo celi družini

Karierni center, ki študente in predavatelje povezuje z zaposlitvenimi in drugimi strokovnimi priložnostmi, delodajalce in pobudnike različnih projektov pa s strokovno usposobljenimi in zavzetimi kadri za zaposlitev, projektno delo, prakso, sodelovanje pri raziskovalnih in drugih nalogah. Zaposlitvene priložnosti za študente FKPV in Abiture ponuja njihov lastni, ki študente in predavatelje povezuje z zaposlitvenimi in drugimi strokovnimi priložnostmi, delodajalce in pobudnike različnih projektov pa s strokovno usposobljenimi in zavzetimi kadri za zaposlitev, projektno delo, prakso, sodelovanje pri raziskovalnih in drugih nalogah.

Štirimesečna študijska izmenjava: najboljša popotnica za življenje!

Teja Ružič na izmenjavi

Vas vse te prednosti še niso prepričale? Preverite navdihujočo zgodbo Blažke in Teje, ki sta preizkusili program izmenjave Erasmus. Na FKPV in na Abituri namreč sodelujejo tudi s številnimi izobraževalnimi organizacijami po vsej Evropi.

Blažka Cvirn, ki na Abituri študira po študijskem programu Velnes, in Teja Ružič, ki na FKPV študira smer Turizem, sta se pred kratkim vrnili s štirimesečne prakse v Grčiji, kjer sta preizkusili študentsko izmenjavo Erasmus+.

Preizkusili sta se v delu s turisti na otoku Rodos. Večinoma je šlo za goste iz Velike Britanije, njuni sodelavci pa so prihajali z vsega sveta, tako da sta izboljšali svoje komunikacijske izkušnje, spoznali malce drugačen način dela in spletli neprecenljive vezi.

Blažka Cvirn na izmenjavi

"Praksa v tujini je nekaj, kar bi si moral privoščiti vsak študent," sta povzeli študentki, ki bosta tudi zaradi te izkušnje gotovo bolj zanimivi za potencialne delodajalce.

Uspešnost študija je odvisna tudi od tega, kako je program povezan s dejanskim dogajanjem v praksi, zato je velika prednost programov Abiture in FKPV, da jih oblikujejo predavatelji iz prakse, ki se nenehno soočajo z dejanskimi razmerami na posameznem strokovnem in delovnem področju. Študijske programe bogatijo z aktualnimi vsebinami. Dragoceni so tudi izbirnimi predmeti, pri katerih tudi ne gre brez aktualnih vsebin. Kot prvi v Sloveniji so na primer uvedli izbirni predmet, povezan s kriptovalutami in tehnologijo veriženja (blockchain).

Sprehod po Abituri in FKPV

Preberite še: