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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
7. 7. 2026,
13.02

Osveženo pred

48 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška policija streljanje

Torek, 7. 7. 2026, 13.02

48 minut

Po večdnevnem begu aretirali strelca iz Čakovca

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Hrvaška policija | Osumljenec se je danes sam zglasil na policijski postaji v Čakovcu. | Foto Guliverimage

Osumljenec se je danes sam zglasil na policijski postaji v Čakovcu.

Foto: Guliverimage

Na Hrvaškem so danes aretirali 42-letnega Danijela Trninića, ki je v soboto v Čakovcu ustrelil dva moška in ju huje ranil, nato pa pobegnil. Sumijo ga poskusa umora, je sporočila hrvaška policija, ki ga je v preteklosti že obravnavala zaradi kaznivih dejanj.

Do streljanja je prišlo v soboto zgodaj zjutraj pred gostinskim objektom v središču Čakovca po konfliktu med več osebami. Eden od vpletenih je med prepirom izvlekel pištolo ter večkrat ustrelil in huje ranil dva moška. Nato je pobegnil.

Sam se je predal policiji

Osumljenec se je danes sam zglasil na policijski postaji v Čakovcu. Sumijo ga poskusa umora ter povzročitve splošne nevarnosti za življenje in premoženje z uporabo splošno nevarnega sredstva.

Hrvaški portal Index poroča, da se je moški med begom zadrževal v Sloveniji. Policija naj bi stopila v stik z njim prek oseb iz kriminalnega podzemlja, po dogovoru naj bi se nato sam predal policiji.

Stari znanec policije

42-letnik je stari znanec policije. Pred šestimi leti so ga skupaj s še dvema osebama aretirali v Bosni in Hercegovini, kjer je v zapuščeni tovarni gojil in prodajal marihuano ter posedoval nezakonito orožje.

Obsojen je bil na pet let in pol zapora. Po neuradnih informacijah je tretjino kazni prestal v BiH, nato je kot hrvaški državljan zahteval premestitev na Hrvaško, kjer je preostanek kazni prestal v zaporu v Lepoglavi.

Po izpustu iz zapora naj bi nadaljeval kriminalne dejavnosti. Varaždinska policija ga med drugim pozna tudi zaradi gospodarskih goljufij.

Hrvaška policija streljanje
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