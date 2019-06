Petra je izgubila že več kot 14 kg kljub telesni neaktivnosti

Oglasno sporočilo

Petra Pintarič nadaljuje pot preobrazbe do svojega cilja in sicer zastavila si je priti do 60 kg. Po operaciji redukcije prsi je imela 6 tednov predpisanega počitka, kljub telesni neaktivnosti pa je s pomočjo nupo dietne prehrane izgubila skupaj že več kot 14 kilogramov in zdaj tehta 68 kilogramov.

Sedaj je počitka konec in nadaljuje svojemu cilju naproti. Zaupala nam je, da ji nupo dietna prehrana res ustreza, saj si obrok lahko pripravi kjerkoli, je zelo enostavna za pripravo, saj si nupo dietni shake ali juhico samo zmeša z vodo. Nupo obroki jo zelo nasitijo kljub nizkim kalorijam , dajo njenemu telesu vse kar potrebuje, da se dobro počuti, predvsem pa so izjemno okusni. “To je vsekakor najslajša izguba kilogramov kar sem jih kdaj imela.”, je povedala Petra.

Zakaj je izbrala nupo dietno prehrano?

Nupo dietni napitki, juhice in dietna kaša so živila za posebne zdravstvene namene za uravnavanje srednje resne in resne debelosti registrirani na Ministrstvu za zdravje. So prvi popolni prehranski nadomestek v zelo nizkoenergijski dieti (< 800 kcal), kjer s 6 porcijami dnevno vašemu telesu zagotovi vse potrebne vitamine, minerale, prehranske vlaknine, in imajo dokazano učinkovitost v več kot 50 kliničnih študijah ter številnih zadovoljnih uporabnikih.

V povprečju lahko posameznik z zelo nizko energijsko dieto izgubi do 3 kg na teden oziroma tudi do 20 kg v nekaj mesecih, kar pomeni, da bodo uspešni celo tisti manj potrpežljivi. Glede na to, da se uporablja pri zmerno ali hudo debelih osebah, izguba telesne teže izboljša težave povezane z debelostjo, med drugim sladkorno bolezen, visok krvni tlak in holesterol v krvi.

