Si upate opraviti 40 razgovorov za delo v enem dnevu?

Sodite med 81 % slovenskih delavcev, ki bi takoj zamenjalo službo, če bi se pojavila dobra priložnost? Število prostih delavnih mest se je v letu 2018 povečalo za 40 %, zato je zdaj idealni čas za spremembe na vaši karierni poti. Na Kariernem sejmu MojeDelo.com, ki bo potekal 24. maja v Mariboru, bo več kot 40 podjetij iskalo nove zaposlene za svoja prosta delovna mesta. Izkoristite še brezplačno karierno svetovanje, karierna predavanja in opravite psihometrično testiranje. Čas je, da si ustvarite boljšo službo!

Na kariernem sejmu MojeDelo.com 24. maja v Mariboru bo prosta delavna mesta ponujalo več kot 40 podjetij.

Vzemite kariero v svoje roke!

V spletni raziskavi, ki jo opravil slovenski spletni portal za iskalce dela Mojedelo.com, je kar tri četrtine vprašanih bilo takoj pripravljenih menjati službo, če bi se pojavila dobra priložnost. Vzemite kariero v svoje roke in si na Kariernem sejmu MojeDelo.com ustvarite več priložnosti, kot bi si jih drugače v nekaj letih iskanja zaposlitve.

Opravite 40 razgovorov v enem dnevu!

24. maja v Hotelu City v Mariboru lahko na enem mestu lahko opravite zaposlitveni razgovor z več kot 40 podjetji, med drugim bodo nove okrepitve v svojih ekipah iskali: Carthago, Dorssen, Farmtech, König GmbH, Lasertehnik, Magna Steyr, Merkur, Nova KBM, Paloma, Pošta Slovenije, Powerserv, Sava Turizem, Spar Slovenija, Swatycomet, Talum, Tenzor, Unior in Trgotur.

Vsa podjetja, s katerimi lahko opravite razgovor na Kariernem sjemu MojeDelo.com v Mariboru.

Brezplačno svetovanje strokovnjakov

Obiskovalci se boste lahko s kariernimi strokovnjaki pogovorili o iskanju zaposlitve, pristopih in željah za karierni razvoj ter pripravi na aktivno iskanje zaposlitve. Na voljo vam bodo psihometrično testiranje ter aktualna karierna predavanja. Vstop je prost, vsa svetovanja, testiranja in celo fotografiranje za življenjepis lahko kot registrirani uporabniki MojeDelo.com opravite brezplačno.

Obiskovalcem kariernega sejma MojeDelo.com v Mariboru bodo strokovnjaki nudili brezplačne nasvete.

Bodite več kot firbec! Naredite načrt obiska

Zaposlitveni svetovalci na MojeDelo.com obiskovalcem svetujejo, naj že vnaprej raziščejo podjetja, ki bodo sodelovala na sejmu in tam iskala tudi nove kadre. Izberite tista, ki vas najbolj zanimajo, preberite si, s čim se ukvarjajo in katere profile zaposlujejo – ali iščejo kadre vašega ali sorodnega poklicnega profila. Ugotovite, kaj iščejo pri kandidatih in kaj je (glavni) razlog, da iščejo novega sodelavca. Pripravite in natisnite svojo dokumentacijo – življenjepis, dokazila o formalnem izobraževanju ter priporočila.

