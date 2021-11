V Europarku Maribor se je odprla prenovljena trgovina Hervis

V največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije je svoja vrata znova odprla najmodernejša športna trgovina v regiji, kjer na 1.800 kvadratnih metrih obiskovalce čakajo bogata ponudba najaktualnejših športnih trendov, inovativne storitve in edinstvena nakupovalna izkušnja. Obogateno ponudbo, razdeljeno na posamezne športne segmente in panoge, bo dopolnila še nova INFO točka, kjer bodo stranke lahko prevzele naročilo iz Hervisove spletne trgovine in tako prihranile strošek poštnine. Obenem INFO točka prinaša tudi več novih inovativnih storitev, med drugim tudi analizo stopal in individualno prilagajanje smučarskih čevljev ("boot fitting").

Posodobljena ponudba, prilagojena letnemu času

V prenovljeni Hervisovi trgovini bodo obiskovalci našli posodobljeno ponudbo športne opreme, pripomočkov, športnih in trendovskih oblačil ter dodatkov za vse vrste športov. V aktualni ponudbi je poudarek predvsem na zimskih športih, fitnes opremi, teku, pohodništvu in dvoranskih športih, v bogatem naboru pa bodo pripomočke in opremo po svoji meri našli tako začetniki kot bolj napredni rekreativni športniki.

"V Europarku Maribor si vedno prizadevamo, da bi svojim obiskovalcem ponudili najbolj aktualne in atraktivne svetovne trende. V to kategorijo gotovo spada tudi Hervis, ki v svoji ponudbi združuje vse največje svetovno priznane blagovne znamke iz sveta športa. Prepričana sem, da bo prenovljena Hervisova trgovina, ki je bila kot prva Hervisova trgovina v Sloveniji prenovljena v skladu z najsodobnejšimi Hervisovimi smernicami razvoja, pravi raj za vse športne navdušence, ki bodo tu našli vse, kar potrebujejo za aktiven življenjski slog," ob tem dodaja menedžerka centra Europark, Simona Mandl.

Inovativna INFO točka in dovršen kolesarski servis

Poleg razširjene ponudbe športnih trendov in opreme obiskovalce v prenovljeni Hervisovi trgovini v največjem mariborskem nakupovalnem središču čaka tudi nova INFO točka, ki predstavlja stičišče spletne in fizične trgovine. Kupci bodo namreč po novem lahko tu brez stroškov poštnine prevzeli izdelke, ki so jih naročili v Hervisovi spletni trgovini. Obenem bodo imeli na INFO točki na voljo tudi številne druge inovativne storitve, ki trgovino uvrščajo med najsodobnejše športne trgovine v regiji.

Med drugim bodo lahko obiskovalci s pomočjo analize stopal 3D poiskali idealno prilegajoč se športni čevelj, s storitvijo individualnega prilagajanja smučarskih čevljev oz. "boot fittingom" pa bodo dobili smučarski čevelj, ki se bo povsem prilagodil anatomiji njihove noge.

Pika na i dovršeni nakupovalni izkušnji v prenovljeni Hervisovi trgovini pa bo gotovo nov kolesarski servis, kjer bodo izkušeni strokovnjaki poleg varnostnih pregledov obiskovalcem pomagali tudi pri montaži kupljenega kolesa.

O vrhunski ponudbi izdelkov in storitev v prenovljeni Hervisovi trgovini v Europarku se lahko prepričate že danes!

