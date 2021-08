V Cityparku na ogled avtorska fotografska razstava športnih utrinkov iz Tokia

V največjem slovenskem nakupovalnem središču Citypark bo od tega petka, 20. avgusta, do torka, 31. avgusta, potekala avtorska fotografska razstava z naslovom Uspehi naših športnikov v Tokiu. Dosežke naših olimpijcev si lahko ogledate v pritličju nakupovalnega središča pri znanih športnih trgovinah.

Navdušili vas bodo v fotografski objektiv ujeti utrinki naših športnikov, med drugim tudi športne plezalke Janje Garnbret in atletinje Maruše Mišmaš Zrimšek.

Gre za avtorsko razstavo športnega fotoreporterja Aleša Fevžerja, ki je ves čas podrobno spremljal dogajanje na poletnih olimpijskih igrah. Te so bile za Slovenijo najuspešnejše doslej.

Naročnik oglasnega sporočila je Euromarkt Center d.o.o.