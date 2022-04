Prijavite svojo družino na enega najbolj priljubljenih kvizov na svetu!

Družinski dvoboj je eden najbolj priljubljenih in najdlje predvajanih kvizov na svetu, saj na malih ekranih kraljuje že več kot 50 let, svoje različice pa je posnelo več kot 50 držav po svetu. Šov je premiero doživel leta 1976 v Združenih državah Amerike in od takrat še vedno navdušuje občinstvo. Družinski dvoboj bo v svoj studio znova povabil tudi slovenske družine, ki bodo v slovenski različici kviza skušale pravilno določiti najpogostejši odgovor stotih ljudi o različnih temah.

Štirje družinski člani in najpogostejši odgovor stotih ljudi

V Družinskem dvoboju se med seboj pomerita dve štiričlanski ekipi družinskih članov. Na začetku predstavnika vsake družine skušata prva pritisniti na gumb in odgovoriti na vprašanje z najpogostejšim odgovorom stotih vprašanih ljudi. Če predstavnik družine pove najpogostejši odgovor, lahko njegova skupina prevzame igro in razkrije vse preostale odgovore. Družina, ki se prebije v finale tekmovanja, se poteguje za glavno nagrado.

Odgovori v kvizu Družinski dvoboj so sestavljeni na podlagi raziskave med stotimi ljudmi. Tekmovalci morajo ugotoviti, kaj je bil najpogostejši odgovor anketirancev, in zbrati čim več točk. V kvizu tako ni toliko potrebno znanje, ampak povezanost v ekipi in dobre asociacije. Včasih pa je treba staviti tudi na kakšno drzno idejo – in se seveda zabavati!

Prijave za kviz so že odprte, svojo družino lahko prijavite prek obrazca na naši spletni strani ali prek spletnega naslova prijava@planet-tv.si.

